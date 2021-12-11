В Харьковской области прошли учения теробороны. Видео

Обучение показало достойный уровень подготовки всех задействованных подразделений. Фото: скриншот с видео

В поселке Подворки возле Харькова сегодня, 11 декабря, прошли учения Стрелецкий день с участием резервистов теробороны. Об этом сообщает Укринформ.

Учения прошли на территории учебного центра Института танковых войск Харьковского национального технического университета ХПИ.

Сообщается, что в учениях приняли участие 500 человек. В частности - резервисты, военнослужащие, представители Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Пограничной службы и общественных организаций.

"В течение 6 часов они продемонстрировали тактическую и психологическую подготовку, знания тактической медицины, минной безопасности и танковую обкатку - когда ты находишься в окопе, а над тобой идут танки, и у тебя задача их взорвать", - отметил замкомандира 113-й бригады территориальной обороны Михаил Блажко.

По его словам, учения показали достойный уровень подготовки всех задействованных подразделений.

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Более 1,5 тыс. российских танкистов провели обучение со стрельбами в Ростовской области и в оккупированном Россией Крыму.