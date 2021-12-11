Россия провела масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму

Более 1,5 тыс. танкистов РФ провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях. Фото: function.mil.ru

Более 1,5 тыс. российских танкистов провели обучение со стрельбами в Ростовской области и в оккупированном Россией Крыму.

Боевые учения длились пять дней в полевых условиях. К ним привлекли танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Упражнения боевых стрельб выполнялись экипажами из пушек танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета. Стреляли в мишени, имитирующие двигающийся танк, противотанковое гранатометное подразделение и артиллерийское оружие на расстоянии от 300 м до 2 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии создали боевого робота

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Планом боевой подготовки экипажей боевых машин предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что "боевое согласование" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года.

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перебрасывает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом свидетельствуют новые данные американской разведки, которое международное информагентство Bloomberg опубликовало 25 ноября. 7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских оккупантов на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.