Россия провела масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2844
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 1089
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1323
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2178
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1296
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 765
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 963
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16533
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
3
5
7
16
3
Полиция перекрыла движение по улице из-за морских львов: они спаривались на дороге
Полиция перекрыла движение по улице из-за морских львов: они спаривались на дороге
Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников
Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников
Египет накрыл мощный песчаный ураган: фото
Египет накрыл мощный песчаный ураган: фото
Как мир готовится к Рождеству - фото
Как мир готовится к Рождеству - фото
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Видео
Все видео
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3420
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5940
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1377
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4284
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 243
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 19:55

Россия провела масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму

  Комментировать
Россия провела масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму
Более 1,5 тыс. танкистов РФ провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях. Фото: function.mil.ru

Более 1,5 тыс. российских танкистов провели обучение со стрельбами в Ростовской области и в оккупированном Россией Крыму.

Боевые учения длились пять дней в полевых условиях. К ним привлекли танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Упражнения боевых стрельб выполнялись экипажами из пушек танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета. Стреляли в мишени, имитирующие двигающийся танк, противотанковое гранатометное подразделение и артиллерийское оружие на расстоянии от 300 м до 2 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии создали боевого робота

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Планом боевой подготовки экипажей боевых машин предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что "боевое согласование" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года.

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перебрасывает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом свидетельствуют новые данные американской разведки, которое международное информагентство Bloomberg опубликовало 25 ноября.

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских оккупантов на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия провела масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 38251
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку 1 Просмотров: 32842
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 9054
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 5 Просмотров: 8388
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 4 Просмотров: 8083
Мир
"Он напоил меня чаем": Кикабидзе навестил Саакашвили в больнице
"Он напоил меня чаем": Кикабидзе навестил Саакашвили в больнице 1 Просмотров: 171
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
 Просмотров: 333
"Наихудший сценарий" - президент Литвы о планах РФ касательно Украины
"Наихудший сценарий" - президент Литвы о планах РФ касательно Украины Просмотров: 1080
Приезд Папы Римского в Украину: МИД рассказало о подготовке
Приезд Папы Римского в Украину: МИД рассказало о подготовке Просмотров: 306
США выделят $20 млн Украине для укрепления границ
США выделят $20 млн Украине для укрепления границ Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
Голосов: 84
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть