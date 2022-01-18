Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса

После провала переговоров между представителями Запада и Россией на прошлой неделе, в начале этой в Украину прибыли сенаторы из обеих партий США. Также Киев посетил глава ЦРУ. Великобритания начала поставки оборонного вооружения для Украины, а Канада прислала свой спецназ. На фоне этого в Киев вернулся бывший президент Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, и в отношении которого начался суд. Вот кое-что из того, что на протяжении последних дней писали о нас в мировых СМИ.

"Двухпартийная делегация Сената США встретилась с президентом Украины", CNN, США

Группа из семи сенаторов США встретилась в понедельник, 17 января, с президентом Владимиром Зеленским на фоне угрозы потенциального российского нападения на страну. Двухпартийная делегация от демократов и республиканцев выразила приверженность США Украине.

Если Путин собирается войти в Украину без серьезной борьбы, то он в корне не понимает украинский народ и его готовность бороться – сенатор из США

"Если Путин собирается войти в Украину без серьезной борьбы, он в корне не понимает украинский народ и его готовность бороться", - сказал сенатор-демократ.

"Для Украины очень важно, что вы с нами. Это свидетельствует о постоянной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский во время встречи с делегацией.

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В Министерстве иностранных дел заявили, что ожидают от делегации США убедительных рекомендаций для Конгресса по ужесточению санкций против России.

Визит прошел после серии дипломатических встреч на прошлой неделе, которые, как надеялись союзники из США и НАТО, будут побуждать Россию прекратить агрессию против Украины. Но на переговорах не достигли никаких прорывов, потому что Москва не взяла на себя обязательства по деескалации, а официальные лица США и НАТО заявили, что требования Москвы, в частности, о том, что НАТО никогда не должно принимать Украину, лишены смысла.

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На прошлой неделе представитель США сообщил, что у Америки есть информация, что Россия подготовила группу оперативников для проведения фальшивой операции на востоке Украины в попытке создать повод для вторжения. А в пятницу, 14 января, ряд украинских правительственных сайтов подвергся кибератакам.

Директор ЦРУ Билл Бернс встретился с Зеленским во время ранее запланированной поездки на прошлой неделе.

Бернс "консультировался с коллегами по разведке из-за опасений относительно дальнейшего вторжения России в Украину. Они обсудили оценки рисков. Находясь в Киеве, он мог обсудить ситуацию с Зеленским и скоординировать усилия по деэскалации напряженности", - сказал представитель США.

Автор: Reuters Российские учения возле Ростова, недалеко от украинской границы

Официальные лица США и европейские союзники предупредили, что Москва получит беспрецедентные экономические последствия, если продолжит вторжение в Украину.

"Если Россия хочет двигаться вперед посредством дипломатии, мы абсолютно готовы сделать это в ногу с нашими союзниками. Если хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже, с твердым ответом", - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"В Украину прилетели самолеты с британским вооружением. Они избегают воздушного пространства Германии", Polskie Radio, Польша

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Лондон даст Киеву легкие противотанковые системы обороны. Поставка вооружения началась в понедельник, 17 января. По дороге к востоку британские самолеты избегают воздушного пространства Германии, которая отказывается оказывать Украине военную поддержку.

"На фоне все большего устрашения России, Великобритания предоставила новый пакет помощи в области безопасности для повышения обороноспособности Украины. Мы решили снабдить Киев легкими, противотанковыми и оборонительными системами вооружения. Кроме того, небольшое количество британского персонала проведет непродолжительную подготовку для украинских коллег, прежде чем вернуться в Британию", - сообщил Уоллес в Палате общин.

Автор: Reuters Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия для самообороны

Уоллес не уточнил количество или тип оружия, но сообщил, что первые системы доставлены в понедельник, и указал, что они носят оборонительный характер.

"Уточняю, что поддержка касается ближнего и явно оборонительного оружия. Это не стратегическое оружие и не угрожает России. Оно предназначено для использования в целях самообороны, и британский персонал, проводящий обучение на ранних этапах, вернется домой после их завершения", - сказал министр.

Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, то есть с оккупированным Крымом, и признает право государств самостоятельно выбирать союзы

Он добавил, что Великобритания безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, то есть вместе с оккупированным Крымом, а также признает право государств самостоятельно выбирать свои союзы.

Уоллес сказал, что Британия открыта для двустороннего диалога с Россией, и потому направил российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Он добавил, что выбор пути диалога или конфронтации за Россией, и в последнем случае она должна учитывать очень серьезные последствия.

"Нынешняя пропасть велика, но не неотразима. Я надеюсь, что дипломатия победит. Выбор за президентом Владимиром Путиным. Выберет ли он дипломатию и диалог или конфликт и ее последствия", - сказал Воллес.

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Эксперты отмечают, что летевшие на восток британские самолеты не попали в воздушное пространство Германии. Берлин последовательно отказывался снабжать оружие Украиной. Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что Германия не будет поддерживать Украину дополнительной военной техникой.

Позиция властей Германии по поставках оружия хорошо известна и уходит корнями в ее историю

"Позиция правительства Германии по поставках оружия хорошо известна и уходит своими корнями в нашу историю", - сказала министр.

В то же время она заявила, что Германия "сделает все", чтобы обеспечить безопасность Украины, а возможное вторжение России будет иметь "высокую цену".

"Великобритания передает Украине противотанковое оружие, а Канада отправляет спецназ", Al Jazeera, Катар

Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, а Канада направила в Киев небольшой контингент спецназа из-за опасений возможного вторжения России.

События произошли после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе гневно отверг заявления США о том, что Москва готовит повод для вторжения в Украину, если дипломатия не достигнет целей.

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Хотя Москва отрицает планы нападения, она заявила, что может совершить неопределенные военные действия, если Запад не согласится на список требований, в частности отказ Киеву вступать в НАТО. Москва рассматривает расширение Альянса на восток как экзистенциальную угрозу.

Но Вашингтон и союзники решительно отвергли требования Москвы и переговоры между Россией, США и НАТО завершились без результатов. С тех пор Киев просит у западных стран оружие, чтобы лучше защититься.

Выступая в британском парламенте в понедельник, министр Уоллес заявил, что Великобритания "решила поставлять в Украину легкие противотанковые системы оборонного оружия".

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Первое вооружение доставили в понедельник, и небольшое количество британского персонала будет проводить обучение в течение короткого периода, сказал он, не указывая количество и тип направляемого оружия.

"Если танки вторгнутся в Украину, то это оружие станет частью защитного механизма", – сказал Воллес.

В отдельной статье, опубликованной в понедельник, Уоллес обратился к заявлениям России об угрозах со стороны НАТО, заявив, что Альянс "по сути, является оборонным".

Бывшие советские государства не расширялись на НАТО, но присоединились добровольно. Кремль хочет показать Альянс как заговор Запада, чтобы посягнуть на его земли, но принятие новых членов – естественный ответ этих государств на российскую угрозу

"Бывшие советские государства не расширялись на НАТО, но присоединились по собственному желанию. Кремль пытается представить Альянс как заговор Запада с целью занять его территорию, но на самом деле принятие новых членов в Альянс является естественным ответом этих государств на российскую угрозу", - написал Уоллес.

В Киеве министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал поддержку Великобритании, отметив, что его страна "высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности".

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Украинские чиновники говорят, что Россия может начать атаку на Украину по разным направлениям. В частности, из Белоруссии. Российские и белорусские войска планируют провести масштабные военные учения в следующем месяце, в том числе у границы Беларуси с Украиной.

Отдельно в Канаде сообщили, что Оттава отправила в Украину спецназ. Подразделение определит пути помощи украинскому правительству и поможет разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала при масштабном вторжении.

Глава МИД Канады Мелани Джоли встретилась с украинским премьером Денисом Шмигалем в понедельник в Киеве во время визита, направленного на обсуждение усилий по сдерживанию "агрессивных действий" России.

"Бывший президент Украины возвращается в Киев, где его обвиняют в государственной измене", The Guardian, Великобритания

Бывший президент Петр Порошенко предстал в Украине перед судом по обвинению в государственной измене. По его словам, это политически мотивированное дело. Оно встревожило западных союзников страны.

Порошенко прилетел домой в понедельник из Варшавы, проведя месяц за границей. Он говорит, что намерен очистить свое имя. Несколько тысяч поклонников приветствовали его в аэропорту Киева. Некоторые несли баннеры с надписями "Нам нужна демократия" и "Остановим репрессии".

Автор: Reuters Бывший президент Петр Порошенко на митинге возле аэропорта по прибытии в Киев

Из аэропорта Порошенко направился прямо в суд. Прокуроры заявили, что он должен внести 1 млрд. грн. залога или его возьмут под стражу на два месяца до расследования и суда. Они также потребовали от него сдать паспорт и запретили выезд из Киева.

Обвинение утверждает, что Порошенко причастен к продаже угля, который помогал финансировать поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины в 2014-2015 годах. Его активы заморозили в рамках расследования обвинений в государственной измене, и ему грозит до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным. Порошенко обвинил прокуратуру в "позорных действиях" и разделе страны.

Автор: Reuters Бывший президент Петр Порошенко на митинге возле аэропорта по прибытии в Киев

Он обвиняет президента Зеленского в стремлении к политической дискредитации, чтобы отвлечь внимание от проблем Украины, включая экономические неурядицы и рост смертности от Covid-19.

Эти обвинения – последние в серии, выдвинутых против Порошенко с момента его поражения от Зеленского весной 2019 года. Обвинения беспокоят из-за возможного недемократического сведения счетов. Они встревожили международное сообщество в то время, когда Россия направила 100 тыс. военных и тяжелое вооружение к границам Украины.

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Бывший премьер Швеции Карл Бильдт назвал обвинения "явно политическими". Он сказал, что любая попытка посадить Порошенко под домашний арест нанесет "большой ущерб" внутреннему единству Украины.

Зеленский говорит, что ведет борьбу с олигархами, направленную на уменьшение их влияния на политическую и экономическую жизнь Украины.

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С середины декабря Порошенко был вне Украины, встречается с лидерами в Брюсселе, Берлине и других европейских столицах. Сторонники Порошенко считают обвинения против него политически мотивированными.

"Это месть власти и попытка Зеленского уничтожить своего величайшего соперника в украинской политике. Преследование Порошенко сеет вражду и раздор среди тех, кто настаивает на более тесных связях Украины с Западом", – сказал в аэропорту 42-летний Антон Иващенко.

В прошлом смотре прессы Gazeta.ua писала о ходе и последствиях недели дипломатических переговоров между представителями России и Запада на фоне наращивания Москвой военных сил возле украинских границ и требования не принимать Украину в Альянс в будущем.