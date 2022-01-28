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пятница, 28 января 2022 10:48

ГосСМИ Черногории написало о "нападении Украины" на ЛНР

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В Черногории сайт государственной телерадиокомпании RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой ЛНР.

Утром 28 января на сайте появилась новость под заголовком "украинцы напали на Луганскую республику?", сообщает "Европейская правда".

"Информация базируется на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР" Александра Мазейкина. По его словам, с позиции 30-й бригады ВСУ в районе поселка Троицкое открывали огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в направлении села Веселогоровка. Во время артобстрела украинской армии "погиб боец народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Издание пишет о ЛНР и про "народное ополчение" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, которые находятся на оккупированной территории Украины.

Автор: eurointegration.com.ua
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В новости также говорится, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, которые поставляют оружие и военных инструкторов в Украину".

RTCG - государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно смотреть через спутник. В состав RTCG входят "Радио Черногории" и "Телевидение Черногории".

26 января Андрей Турчак заявил, что Россия должна предоставить так называемым ДНР и ЛНР оружие. Впоследствии партия опубликовала официальное заявление главы своей фракции в Госдуме Владимира Васильева Владимиру Путину.

Речь идет именно об официальном снабжении оружия боевикам. В настоящее время существуют многочисленные доказательства того, что Россия им ее предоставляет. В Кремле это отрицают.

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Дата
28
января

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