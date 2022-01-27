Катастрофа самолета Ил-76: суд подтвердил пожизненный срок Плотницкому

В Днепре вступил в силу приговор суда по факту совершения террористического акта. Фото: opentv.media

Апелляционный суд в Днипре 27 января оставил в силе приговоры бывшему главарю так называемой ЛНР Игорю Плотницкому и его сообщникам по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 в аэропорту Луганска в июне 2014 года.

Они приговорены к пожизненным срокам, сообщает Офис генпрокурора.

"Окончательно, после рассмотрения апелляционной жалобы, которое длилось почти год, вынесли приговоры трем террористам, виновным в гибели военнослужащих ВСУ. За совершение террористического акта осудили самого Плотницкого, заместителя командира батальона боевиков "Заря" Андрея Патрушева и командира батальона боевиков "Витязь" Алексея Гуреева", - говорится в сообщении.

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Все они руководили группами боевиков, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом, когда 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76. В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые были на борту.

Рассмотрение доказательств, собранных следователями СБУ в рамках досудебного расследования, продолжалось более пяти лет. Правда, приговор, который объявили Плотницкому - заочный. Боевик ЛНР находится в розыске. На том, чтобы назначить меру наказания в виде пожизненного заключения, настаивала прокуратура. Уголовное производство по делу рассматривали более 2 лет - с февраля 2018-го.

Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ сбили ночью 14 июня 2014 года в 6 км от аэропорта Луганска. Погибли все находившиеся на борту - 40 украинских десантников и девять членов экипажа. Организовал теракт тогдашний командир незаконного вооруженного формирования "Заря" Плотницкий с группой сообщников. Тем же летом Плотницкий возглавил террористическую организацию ЛНР и был ее главарем до ноября 2017-го.