Генерал Назаров, признанный виновным в сбивании оккупантами самолета Ил-76, подал рапорт об увольнении из ВСУ

Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы. Фото: УНИАН

Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали виновным в гибели украинских военных во взбитом оккупантами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины.

Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайск битве, которая в суд до сих пор не дошло, об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Последние пять лет он был вторым по влиянию человеком в ГШ ВСУ, правой рукой начальника ГШ Виктора Муженко, находясь на должности исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генштаба", - отметил он.

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Назаров признан Павлоградским судом виновным в служебной халатности, которая позволила российским диверсантам сбить самолет Ил-76 в Луганском аэропорту.

"Генерал подал апелляцию. За годы после вынесения приговора Назаров добился освобождения двух военных летчиков - экспертов по делу Ил-76", - уточнил Бутусов.

"После освобождения в генерал-майора Назарова будет достаточно времени для участия в судебных заседаниях", - резюмирует журналист.

В ночь на 14 июля 2014 при заходе на посадку в Луганский аэропорт оккупанты сбили транспортный самолет Ил-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков ЛНР и российских военных.