Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76

 
Ексклюзивы
1/5
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 108
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 963
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 846
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2205
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1665
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2331
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 333
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5643
Фото
Все фото
4
8
12
26
4
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
&quot;Обдолбанный петух в косоворотке&quot;: сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Видео
Все видео
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
Нацкорпус посетил "дом Зеленского"
Нацкорпус посетил "дом Зеленского"
Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 288
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 378
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 19:18

Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76

  Комментировать
Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76
Советником главнокомандующего ВСУ стал генерал Назаров. Фото: ua.news

Новым советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначили генерала Виктора Назарова.

Он будет отвечать за политические вопросы. Об этом информирует Военный курьер.

В 2014 году Назаров получил должность начальника оперативного штаба антитеррористической операции, которая проводилась на Донбассе. На этом посту спланировал около 40 операций, среди которых были мероприятия по деблокированию группировки ВСУ, которая защищала Луганский аэропорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командующими в Вооруженных силах назначили боевых офицеров

14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа. Все, кто был в самолете, погибли.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд по делу о сбитом Ил-76 признал виновным в "небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям" генерал-майора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Назаров был приговорен к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.

В ноябре 2018 года Днепровский апелляционный суд решил рассмотреть его апелляцию сначала, в том числе заново провести военную экспертизу, которая длилась почти год.

В августе 2019 года начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова, признанного виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками в Донбассе самолете Ил-76. 5 августа Назаров заявил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию.

11 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил обвинительный приговор первой инстанции Павлоградского горрайонного суда без изменений.

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука. Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 14895
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 14230
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 9594
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5814
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 4536
Политика
У Кличко уровень поддержки выше, чем у Зеленского – Романенко о причинах атак Банковой на лидера "УДАРа"
У Кличко уровень поддержки выше, чем у Зеленского – Романенко о причинах атак Банковой на лидера "УДАРа" Просмотров: 45
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
 3 Просмотров: 963
В президентской фракции спрогнозировали, когда будут выборы мэра Кривого Рога
В президентской фракции спрогнозировали, когда будут выборы мэра Кривого Рога 1 Просмотров: 99
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
 2 Просмотров: 666
"Большой путь прошел пешком" - адвокат Чауса говорит о медицинской помощи клиенту
"Большой путь прошел пешком" - адвокат Чауса говорит о медицинской помощи клиенту Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 8030
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть