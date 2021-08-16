Советником командующего ВСУ стал генерал, которого судили за катастрофу Ил-76

Советником главнокомандующего ВСУ стал генерал Назаров. Фото: ua.news

Новым советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначили генерала Виктора Назарова.

Он будет отвечать за политические вопросы. Об этом информирует Военный курьер.

В 2014 году Назаров получил должность начальника оперативного штаба антитеррористической операции, которая проводилась на Донбассе. На этом посту спланировал около 40 операций, среди которых были мероприятия по деблокированию группировки ВСУ, которая защищала Луганский аэропорт.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа. Все, кто был в самолете, погибли.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд по делу о сбитом Ил-76 признал виновным в "небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям" генерал-майора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Назаров был приговорен к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.

В ноябре 2018 года Днепровский апелляционный суд решил рассмотреть его апелляцию сначала, в том числе заново провести военную экспертизу, которая длилась почти год.

В августе 2019 года начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Назарова, признанного виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками в Донбассе самолете Ил-76. 5 августа Назаров заявил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию.

11 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил обвинительный приговор первой инстанции Павлоградского горрайонного суда без изменений.

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука. Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности.