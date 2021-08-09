Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами

Генерал-майора Олещука назначили на место Дроздова. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука.

Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности, сообщает Офис президента.

"Назначить Олещука Николая Николаевича командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Николай Олещук - боевой офицер. Он прошел служебный путь от начальника расчета цифровой вычислительной машины и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона до командира зенитной ракетной бригады. Впоследствии он стал начштабом и первым заместителем командира Воздушного командования "Восток".

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