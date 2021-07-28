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среда, 28 июля 2021 21:57

Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС

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Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС
Зеленский принял изменения в армии. Фото: "5 канал"

Президент Владимир Зеленский заменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего объединенных сил.

С должностей уволили Сергея Корнейчука, Евгения Мойсюка и Владимира Кравченко, сообщает Офис президента.

Сергея Шаптала назначили начальником Генерального штаба ВСУ, Александра Павлюка - командующим объединенных сил.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - отметил Зеленский.

Он отметил, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны.

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"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом", - сказал он.

27 июля решением президента Руслан Хомчак был освобожден от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которую он занимал с 27 марта 2020 года.

На его место назначен Валерий Залужный, генерал-майор, командующий оперативного командования "Север".

Владимир Зеленский заявил, что не сомневается относительно патриотизма и профессионализма Хомчака, но хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ, тогда как вместо этого видит конфликты.

Руслана Хомчака переводят на должность первого заместителя секретаря СНБО.

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Дата
28
июля

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