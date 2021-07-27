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вторник, 27 июля 2021 18:26

Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

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Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ
Руслана Хомчака уволили. Фото: ua.news

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

На должность главнокомандующего ВСУ назначили Валерия Залужного.

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Руслана Хомчака назначили начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ 21 мая 2019 года, заменив Виктора Муженко. 31 мая его ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны.

27 марта 2020-го в связи с разделением должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ Хомчака назначили главнокомандующим.

Президент Владимир Зеленский принял кадровую перестановку в Службе безопасности Украины. Целью своего решения президент назвал обеспечение готовности СБУ к системной трансформации.

Так, Руслана Баранецкого уволили с должности первого заместителя председателя СБУ и отстранили от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности, сообщили в Офисе президента.

Василия Малюка уволили с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергея Андрущенко уволили с должности заместителя председателя СБУ и перевели на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

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