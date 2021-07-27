Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал генерал-майор Валерий Залужный.

Об этом на брифинге сообщил прессекретар президента Владимира Зеленского - Сергей Никифоров.

"Президент благодарен Руслану Хомчаку за службу, но на место главнокомандующего назначили Валерия Залужного", - сказал пресс-секретарь Зеленского.

До назначения 48-летний генерал-майор возглавлял оперативное командование "Север", до этого был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего объединенных сил.

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В 2017 году получил должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

В 2009-2012 годах командовал 51-й отдельной механизированной бригадой.

Военную карьеру начал после окончания общевойскового факультета Одесского высшего объединенного командного училища.

В 1997 году с отличием завершил обучение, после чего прошел все ступени военной службы от командира взвода до командира бригады.

В 2005 году поступил в Национальную академию обороны Украины, в 2007 году закончил обучение с золотой медалью, назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

На этом посту успешно проходил службу в течение двух с половиной лет.

13 октября 2009 года Залужного назначили командиром 51-й отдельной механизированной бригады, а 9 декабря 2019 года командующим оперативного командования "Север".

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Хомчака назначили начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ 21 мая 2019, заменив Виктора Муженко. 31 мая его внесли в состав Совета национальной безопасности и обороны. 27 марта 2020-го в связи с разделением должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ Хомчака назначили главнокомандующим.