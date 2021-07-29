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четверг, 29 июля 2021 16:41

Прошли бои на фронте: что известно о новых начальнике Генштаба и командующем ООС

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Президент Владимир Зеленский на этой неделе назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины - генерал-майора 48-летнего Сергея Шапталу - и нового командующего Операцией объединенных сил - генерал-лейтенанта 51-летнего Александра Павлюка.

Что известно о новом начальнике Генштаба

Сергей Шаптала родился в селе Константиновка в Черкасской области, сообщает 24 канал.

Учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище.

Впервые руководящую должность получил в начале 2013-го - в свои 40 лет. Тогда военный стал командиром 300-й Черниговского отдельного механизированного полка.

  Сергей Шаптала участвовал в боях во время АТО.
Сергей Шаптала участвовал в боях во время АТО.

В 2014 году, когда началась российско-украинская война, Шапталу назначили командиром 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады, известной как "Закарпатский легион".

Участвовал в боях во время Антитеррористической операции. В частности, был участником боев за Дебальцево.

В 2015-м получил звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая звезда" - высшей государственной награды. Также получил Орден Богдана Хмельницкого III степени.

С 2017 года Шаптала был первым заместителем командующего ОК "Юг", а в апреле 2020-го возглавил оперативное командование "Запад".

Новый командующий ООС

Александр Павлюк родом он из Новоград-Волынского Житомирской области.

После 10-го класса начал обучение в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище. Окончил Национальную академию обороны Украины.

С 1999-го по 2006 год был командиром танкового батальона, заместителем командира бригады.

С июля 2006-го по март 2007 года был командиром украинских миротворческих войск в Косово. После снова продолжил нести службу в Новограде-Волынском, вернулся на прежнюю должность - заместителя командира бригады. Далее стал начальником его штаба.

Автор: mil.gov.ua
  Павлюк всегда был со своими подчиненными в течение боев в 2014-м.
Павлюк всегда был со своими подчиненными в течение боев в 2014-м.

В сентябре 2010-го стал командиром 24-й отдельной механизированной бригады им. Данила Галицкого в Яворове по Львовская обл. Эту должность занимал до марта 2015 года. Когда Россия начала агрессию против Украины, Павлюк и его подразделение заняли оборонительные позиции на Сумщине. Дальше - выполняли задания на северной границе.

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В мае 2014-го бригаду отправили в зону АТО. Там были бои за Красный Лиман, Ямполь, Закотное, освобождение Сиверска, взятие Лисичанска, Хрящеватое, Новосветловка, блокада Луганска, бой за Луганский аэропорт. Сам Павлюк объяснил, что всегда был с подчиненными в течение боев в 2014-м. Мол, иначе они бы не воспринимали его как командира.

Впоследствии командовал войсками оперативного командования "Запад". А летом 2020 года его назначили командующим подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ.

Имеет орден Богдана Хмельницкого II и III степени, медаль "За воинскую службу Украине".

27 июля президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Валерия Залужного.

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