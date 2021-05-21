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пятница, 21 мая 2021 12:59

Генералу Назарову отменили приговор

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Генералу Назарову отменили приговор
Верховный суд отменил приговор генералу Назарову и признал его невиновным в сбивании ИЛ-76. Фото: sudreporter.org

Верховный суд отменил приговор генералу Вооруженных сил Украины Виктору Назарову. И признал его невиновным в сбивании ИЛ-76.

Дело против Назарова закрыто. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Речь идет о сбитом террористами самолете ИЛ-76 в июне 2014 года вблизи аэропорта Луганска. Тогда погибли 40 военнослужащих и 9 членов экипажа.

Суд учел данные из приговора в отношении представителей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева, которых в марте этого года приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Верховный суд решил, что в условиях войны генерал Назаров не имел возможности должным образом выполнить свои обязанности. Суд признал, что речь шла об оправданном риске, когда военное руководство пыталось перебросить дополнительные ресурсы в аэропорт "Луганск", чтобы усилить дислоцированную там группу "Славутич" и отстоять аэропорт и территорию. Генерал действовал в условиях риска потери территории, выполнял конституционный долг по защите страны. Суд принял во внимание, что замысел применения сил и средств ВСУ утверждал руководитель АТО Виктор Муженко. И к реализации замысла был причастен не один Назаров.

После оглашения позиции Верховного суда Назаров сказал, что после оправдания просит прощения у родителей погибших. И жалеет о том, что произошло.

Террористы сбили украинский Ил-76, который должен был сесть в Луганском аэропорту. Из девяти членов экипажа и 40 военнослужащих не выжил никто. На скамье подсудимых оказался генерал Виктор Назаров, который в то время руководил штабом АТО. В 2016-м Назарова признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы. Якобы он проявил преступную небрежность, посылая самолет на территорию, где были террористы, готовые обстреливать самолеты, которые должны были приземляться в аэропорту Луганска. 16 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор.

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Дата
21
мая

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