Генерал Назаров, причастен к гибели Ил-76 на Донбассе, уволен из рядов ВСУ

Генерал Виктор Назаров ушел на пенсию \ фото Радио Свобода

Уволен из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова.

Рапорт подписал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"В Назарова достаточное выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр", - написал он.

Назаров самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в Генштабе, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно выполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба.

"Назаров в 2014-м командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В этом качестве он принимал и ставил подпись под всеми управленческими решениями. Его позиция была во многом определяющей в таких операциях как посылка Ил-76 в Луганский аэропорт, операции в секторе "Д", под Иловайском", - отметил Бутусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генерал Назаров, признанный виновным в сбивании оккупантами самолета Ил-76, подал рапорт об увольнении из ВСУ

Генерал был осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 в Луганском аэропорту на 7 лет, сейчас подал апелляцию, приговор не вынесен. Также является одним из фигурантов дела о Иловайске, по нему зарегистрировано отдельное производство, как и по другим руководителям, но это дело до сих пор в суд не поступила.

"Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов - сумеет ли он построить более оптимальную модель работы. Скоро увидим", - заявил журналист.

Министерство обороны Украины дало осужденному генерал-майору Виктору Назарову квартиру в Киеве. Он отбывает 7 лет наказания за катастрофу Ил-76 в Луганске.