Наемник ДНР из Чехии получил 20 лет тюрьмы

Осужденный страдал от проблем с психическим здоровьем, поскольку воевал на Донбассе. Фото: pixabay.com

В Чехии окружной суд города Плзень приговорил 27-летнего Лукаша Новачека до 20 лет тюрьмы в колонии строгого режима за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Новачек поехал туда в июле 2015 года, сообщает Novinky. Принимал активное участие в деятельности пророссийских боевиков. Его судили за теракт и участие в организованной преступной группе. Приговор не окончательный, обвиняемый сразу заявил о подаче апелляции и утверждает, что не воевал.

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"Доказательства включают фотографии и видео, снятые на мобильный телефон Новачека, где он позирует в форме ДНР с оружием. На одном из видеороликов, снятых возле Донецкого аэропорта, он говорит на ломаном русском. Утверждает, что хотел бороться с украинскими "фашистами" и говорит, что ему стыдно видеть, что украинцы делают с мирным населением", - говорится в сообщении.

В суде Новачек заявил, что только работал на кухне. В то же время несколько его знакомых дали показания, что он неоднократно хвастался своим участием в боевых действиях в Украине.

"Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети. Меня начали уговаривать вступить в армию. Я не хотел там умирать, поэтому мы договорились, что я буду гражданским служащим, буду помогать на кухне и тому подобное. Я сдал свой паспорт после приезда", - рассказал он.

Также обвиняемый обращался к психиатру. В медицинском заключении отметили, что он страдал от проблем с психическим здоровьем, поскольку воевал на Донбассе.

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Гражданин Чехии Павел Кафка, которого приговорили к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов, написал письмо в украинское посольство, в котором признал вину. В письме он также извинился перед Украиной за свои действия. Соответствующее письмо Кафка отправил в посольство Украины в Чехии.