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вторник, 30 ноября 2021 12:40

Суд Сербии впервые вынес приговор за организацию участия в войне на Донбассе

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Суд Сербии впервые вынес приговор за организацию участия в войне на Донбассе
Обвиняемый признал свою вину. Фото: pixabay.com

В Сербии вынесли первый приговор за организацию участия в войне против Украины на Донбассе.

До сих пор сербские суды вели производство только из-за боевых действий за рубежом, а за организацию участия никто не отвечал, сообщает Radio Slobodna Evropa.

"В приговоре от 22 октября, который суд Белграда передал RSE, обвиняемого признали виновным и приговорили к шести месяцам лишения свободы в виде домашнего ареста без электронного надзора. Суд вынес приговор на основании соглашения о признании виновности", - говорится в публикации.

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С октября по ноябрь 2014 года осужденный связывался с заинтересованными бойцами в Сербии через соцсети. А затем по электронной почте присылал авиабилеты на рейсы в Москву. Он также передавал информацию о дальнейшем перемещении из Москвы в Алчевск в Украине, который находится под контролем пророссийских сил, "чтобы указанные лица принимали участие в вооруженном конфликте на территории Украины".

Подсудимый ранее "присоединился к пророссийским силам добровольцем" на Востоке Украины. В сентябре 2014-го вместе с человеком из Колумбии основал военизированное формирование "Интернациональная бригада", состоящую из сербов, французов и испанцев.

Это первый подобный приговор в стране, из которой с декабря 2018 года более 300 граждан пошли воевать на стороне сепаратистов на Донбассе. Участие и организация участия в войне в иностранном государстве является уголовным преступлением в Сербии с угрозой наказания и лишением свободы до 10 лет.

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого приговорили к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов, написал письмо в украинское посольство, в котором признал вину. В письме он также принес извинения Украине за свои действия. Соответствующее письмо Кафка отправил в посольство Украины в Чехии.

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