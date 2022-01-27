Кремль отреагировал на призыв партии Путина поставлять оружие в ЛДНР

В Кремле утверждают, что "Единая Россия" не совещалась с ним перед тем, как просить официально начать поставки военной помощи боевикам ЛДНР. Фото: pixabay.com

Партия президента РФ Владимира Путина "Единая Россия" не совещалась с Кремлем перед призывом официально начать поставки военной помощи самопровозглашенным ЛДНР.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи в Нормандском формате в Париже 26 января, пишут "РИА Новости".

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"Это предложение сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания (встречи. - Gazeta.ua), поэтому ничего не могу прокомментировать. То, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак (председатель Совета Федерации "ЕР" Андрей Турчак. - Gazeta.ua), с нами он не совещался", - сказал Козак.

Козак добавил, что у них много разных инициатив по этому вопросу, и "очень многое из них удалось купировать".

26 января Андрей Турчак заявил, что Россия должна предоставить так называемым ДНР и ЛНР оружие. Впоследствии партия опубликовала официальное заявление главы своей фракции в Госдуме Владимира Васильева Владимиру Путину. Речь идет именно об официальном снабжении оружия боевикам. В настоящее время существуют многочисленные доказательства того, что Россия им ее предоставляет. В Кремле это отрицают.