Диктатор Лукашенко назвал украинский Крым "российским" и хочет по нему топтаться

Лукашенко дал интервью кремлевскому пропагандисту Киселеву.

Самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "российским".

Об этом Лукашенко заявил в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву во вторник.

Белорусский диктатор сказал, что полуостров "де-факто, де-юре российский".

Лукашенко заявил, что имеет "полнейшее право" на посещение Крыма и назвал полуостров "своим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой"

Также сказал, что просил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "показать" ему Крым.

"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе... Если президент уже туда приехал с президентом России, какие еще могут быть признания?" - заявил диктатор.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Если Россия поглотит Беларусь, Украина получит 1000 км источника опасности, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.