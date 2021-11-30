Диктатор Лукашенко назвал украинский Крым "российским" и хочет по нему топтаться

Самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "российским".
Об этом Лукашенко заявил в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву во вторник.
Белорусский диктатор сказал, что полуостров "де-факто, де-юре российский".
Лукашенко заявил, что имеет "полнейшее право" на посещение Крыма и назвал полуостров "своим".
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Также сказал, что просил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "показать" ему Крым.
"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе... Если президент уже туда приехал с президентом России, какие еще могут быть признания?" - заявил диктатор.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
Если Россия поглотит Беларусь, Украина получит 1000 км источника опасности, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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