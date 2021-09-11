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суббота, 11 сентября 2021 00:57

Зона опасности для Украины. Кулеба прокомментировал создание "союзного государства" России и Беларуси

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Зона опасности для Украины. Кулеба прокомментировал создание &quot;союзного государства&quot; России и Беларуси
Кулеба: "Украина получит 1000 км источника опасности". Фото: РБК

Если Россия поглотит Беларусь, то Украина получит еще 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности.

"Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по интеграции в рамках Союзного государства намеренно вводится нарратив не только о планах экономической интеграции из 28 программ, но и общем оборонном пространстве. Мы должны внимательно следить за учениями "Запад 2021", потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы понимаем, если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности" - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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"На самом же деле глубину интеграции решает Путин. Лукашенко научился играть с Россией. На каждом этапе интеграции Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - отметил Кулеба.

9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемой "союзном государстве".

Лукашенко ожидает принятия 28 "союзных программ" с РФ в октябре. На прошлой неделе он заявил, что глубокая интеграция с Россией не избавит Беларусь суверенитета. Также Лукашенко анонсировал получения Беларусью крупной партии военной техники из России.

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