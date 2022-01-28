"Три отправили. Будут еще" - США о пакете военной помощи Украине

В Пентагоне пообещали, что США будут увеличивать военную помощь Украине. Фото: pixabay.com

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи Украине.

Об этом сказал на последнем брифинге, передает пресс-служба Пентагона.

"Мы уже совершили три отправления, будут еще", - подчеркнул Кирби.

Он отметил, что Пентагон ищет возможность ускорить процесс предоставление очередной оборонной помощи Украине.

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"Мы не будем детализировать, что есть в каждой поставке. В новом предложении будут как оборонительные, так и наступательные средства", - добавил представитель Пентагона.

Относительно систем противовоздушной и противоракетной обороны Кирби сказал, что американская группа экспертов изучала потребности Украины в таком вооружении.

"Вы должны понять, почему мы хотим быть осторожными по поводу публичной рекламы тех возможностей, которые были предоставлены Украине, учитывая размер, масштабы и возможности, направленные против нее по ту сторону границы", - отметил Кирби.

25 января в Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от США. Его выгружали в терминале В аэропорта "Борисполь". Эксклюзивные фото Gazeta.ua - по ссылке. Вскоре глава Минобороны Алексей Резников анонсировал прилет еще одного Jumbo Jet. Всего Украина должна принять 50 таких Боингов.