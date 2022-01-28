"Три отправили. Будут еще" - США о пакете военной помощи Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
Просмотров: 1179
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 4554
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 639
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 432
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 918
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2727
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1170
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1017
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1350
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2502
Фото
Все фото
7
3
7
5
12
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Видео
Все видео
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3969
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1503
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 216
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 11:13

"Три отправили. Будут еще" - США о пакете военной помощи Украине

  Комментировать
&quot;Три отправили. Будут еще&quot; - США о пакете военной помощи Украине
В Пентагоне пообещали, что США будут увеличивать военную помощь Украине. Фото: pixabay.com

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи Украине.

Об этом сказал на последнем брифинге, передает пресс-служба Пентагона.

"Мы уже совершили три отправления, будут еще", - подчеркнул Кирби.

Он отметил, что Пентагон ищет возможность ускорить процесс предоставление очередной оборонной помощи Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист раскрыл масштабы вооруженной помощи Украине от США и Британии

"Мы не будем детализировать, что есть в каждой поставке. В новом предложении будут как оборонительные, так и наступательные средства", - добавил представитель Пентагона.

Относительно систем противовоздушной и противоракетной обороны Кирби сказал, что американская группа экспертов изучала потребности Украины в таком вооружении.

"Вы должны понять, почему мы хотим быть осторожными по поводу публичной рекламы тех возможностей, которые были предоставлены Украине, учитывая размер, масштабы и возможности, направленные против нее по ту сторону границы", - отметил Кирби.

25 января в Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от США. Его выгружали в терминале В аэропорта "Борисполь". Эксклюзивные фото Gazeta.ua - по ссылке.

Вскоре глава Минобороны Алексей Резников анонсировал прилет еще одного Jumbo Jet. Всего Украина должна принять 50 таких Боингов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Не шлемами едиными: в Германии заявили о поддержке Украины "бункером"
Не шлемами едиными: в Германии заявили о поддержке Украины "бункером" Просмотров: 873
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии 1 Просмотров: 1791
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда Просмотров: 1629
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину Просмотров: 2115
Сейчас вы читаете новость «"Три отправили. Будут еще" - США о пакете военной помощи Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 15490
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 14103
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12780
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 11223
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска Просмотров: 7812
Мир
Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон
Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон Просмотров: 135
ГосСМИ Черногории написало о "нападении Украины" на ЛНР
ГосСМИ Черногории написало о "нападении Украины" на ЛНР Просмотров: 630
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
7
 Просмотров: 261
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
 Просмотров: 513
Понятию "сфер влияния" нет места в XXI веке. Евросоюз призвал Россию к диалогу
Понятию "сфер влияния" нет места в XXI веке. Евросоюз призвал Россию к диалогу Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
2
Сергей Кузяра: "Следствие требовало фальшивые доказательства против Порошенко по угольному делу"
1
Украинцы все меньше доверяют Зеленскому - опрос
Голосов: 913
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть