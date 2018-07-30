Появились подробности смертельного боя, где погибли 2 военных

В бою за Крымское погибло 2 бойцы ООС / фото: varta.kharkov

Украинские военные рассказали подробности боя под Крымским Луганской области, во время которого погибли 2 украинских бойцов и еще 3 были ранены.

28 июля после 10:00 часов боевики напали на одну из позиций ООС возле села Крымское, сообщает Военное телевидение Украины.

"В неравном бою героически погибли два украинских бойцов и трое были ранены. Враждебная ДРГ применила широкий спектр арсенала из России от автоматов с глушителем до мин 120-мм", - говорится в сообщении.

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28 июля противник 25 раз открывал огонь по позициям наших войск, в частности, трижды с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами ДРГ. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, понеся потери. Противник отступил.