На Донбассе произошло обострение конфликта: есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Просмотров: 27
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5517
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8208
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3303
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 819
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1440
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1638
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15498
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4590
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Фото
Все фото
6
5
4
8
4
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
&quot;В полку 200-х прибыло&quot; - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Показали ликвидированного пластуна-разведчика &quot;Максута&quot; из Горловки
Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки
Видео
Все видео
"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых
"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых
Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник
Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие
"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2097
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 513
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4824
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4887
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 612
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 19:43

На Донбассе произошло обострение конфликта: есть погибшие

  Комментировать
На Донбассе произошло обострение конфликта: есть погибшие
На Донбассе погибли 2 украинских военных. Фото: Njk

Сегодня боевики предприняли попытку захватить позиции одного из украинских подразделений.

Военные ВСУ приняли бой, столкновение произошло в районе населенного пункта Крымское Луганской области. Сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что боевиков было вчетверо больше. К сожалению, погибли 2 украинских бойца, еще 2 получили ранения.

"Устойчивым содержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы украинских подразделений во главе с командиром роты. Получив решительный отпор противник под плотным огнем наших защитников обратился к уходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шли на могилу товарища: на кладбище дети подорвались на мине

Боевики также понесли большие потери, до 4 человек убитыми и 6 ранеными. Кроме того, враг 4 раза нарушил режим прекращения огня.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Павлополь и Лебединское", - добавили военные.

В зоне боевых действий погиб гражданин Латвии с позывным "Ронин" и "Друг Латыш". На Донбассе он воевал с 2014 года, прошел много горячих точек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе произошло обострение конфликта: есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 93121
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 67689
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 52783
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 6 Просмотров: 49960
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 3 Просмотров: 27944
Больше всего комментируют
20
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
8
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
6
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 29296
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua