На Донбассе произошло обострение конфликта: есть погибшие

На Донбассе погибли 2 украинских военных. Фото: Njk

Сегодня боевики предприняли попытку захватить позиции одного из украинских подразделений.

Военные ВСУ приняли бой, столкновение произошло в районе населенного пункта Крымское Луганской области. Сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что боевиков было вчетверо больше. К сожалению, погибли 2 украинских бойца, еще 2 получили ранения.

"Устойчивым содержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы украинских подразделений во главе с командиром роты. Получив решительный отпор противник под плотным огнем наших защитников обратился к уходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Боевики также понесли большие потери, до 4 человек убитыми и 6 ранеными. Кроме того, враг 4 раза нарушил режим прекращения огня.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Павлополь и Лебединское", - добавили военные.

В зоне боевых действий погиб гражданин Латвии с позывным "Ронин" и "Друг Латыш". На Донбассе он воевал с 2014 года, прошел много горячих точек.