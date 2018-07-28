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суббота, 28 июля 2018 14:27

Шли на могилу товарища: на кладбище дети подорвались на мине

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Шли на могилу товарища: на кладбище дети подорвались на мине
Двое детей погибли на месте

Трое подростков на оккупированной территории Донбасса подорвались на мине, когда прийшли на могилу своего товарища.

Об этом на брифинге сказал полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает "Укринформ".

Двое детей погибли на месте.

"Хаотичное минировании представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - сказал Гуцуляк.

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На Донбассе несколько боевиков погибли, когда пытались забрать из леса рюкзак "с трофеями". При этом ничего ценного там не было, об этом рассказала Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

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Дата
28
июля

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