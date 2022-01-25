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вторник, 25 января 2022 12:14

Не смогла сбежать с больной матерью: российские оккупанты на 11 лет осудили украинскую пленницу

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Украинку Елену Федорук пятый год незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии №127 в ОРДО.

Женщину схватили 25 июля 2017 года, обвинили в "шпионаже" и осудили на 11 лет лишения свободы. От пыток и тяжелого труда у Елены проблемы со здоровьем. В частности, тромбофлебит ног, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Украинку Елену Федорук пятый год незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии. Ее обвинили в «шпионаже» и осудили на 11 лет лишения свободы
Украинку Елену Федорук пятый год незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии. Ее обвинили в «шпионаже» и осудили на 11 лет лишения свободы

"Еще в 2014-м ее дочери выехали в Киев из временно оккупированного Кальмиусского Донецкой области. А Елена не могла из-за больной матери. На тот момент женщина, которой заменили тазобедренный сустав, передвигалась исключительно на инвалидной коляске", - рассказала Денисова.

Елену сначала содержали в печально известной тюрьме "Изоляция", где физически и морально унижали, заставляли работать на кухне. Впоследствии осудили.

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В Снежнянской исправительной колонии Елена тяжело работает швеей по 10-12 часов в сутки. В 7:00 их привозят в цех и возвращают в 19:00. От постоянной сидячей работы у нее развился тромбофлебит: сильно отекают ноги. Когда боль в ногах становится невыносимой, женщине разрешают остаться в камере. Но ее при этом заставляют работать: вручную разгружать или загружать мусорные машины или носить дрова и уголь.

Из-за 12-часового шитья и плохого искусственного освещения на производстве и в камере, у Елены Федорук также ухудшилось зрение и беспокоят частые головные боли.

В исправительном учреждении Елене не оказывается медицинская помощь. Она получает только лекарство, которое передает больная мать с инвалидностью.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленной госпитализации Елены Федорук.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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