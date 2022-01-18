Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1341
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2754
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 315
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1494
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4698
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3105
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3303
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 603
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1197
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
32 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
5
8
5
13
9
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
&quot;Люди выстояли – не выдержал бетон&quot;: чтим погибших киборгов
"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Видео
Все видео
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4887
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
17 января 2022
Просмотров: 495
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 11:19

Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк

  Комментировать

Гражданина Украины Виктора Уткина четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в оккупированной Донецкой области.

У мужчины серьезные проблемы со здоровьем и он нуждается в немедленном лечении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Гражданина Украины Виктора Уткина оккупанты четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32
Гражданина Украины Виктора Уткина оккупанты четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32

"У него хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. Также имплантированы искусственные хрусталики в глазах, требующие постоянного профилактического осмотра и лечения. Виктор постоянно нуждается в лекарствах для улучшения мозгового кровообращения, снижении давления, в противогрибковых медикаментах, а также в лечении у стоматолога", - рассказала Денисова.

Добавила, что Виктора схватили на блокпосту "Оленевка" 19 мая 2018 года, когда ехал из Волновахи к родной сестре во временно оккупированный Донецк. Сначала его пытали в тюрьме. А в марте 2020-го осудили на 13 лет лишения свободы за "шпионаж".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требовали признания в похищении ДНРовца: оккупанты пятый год пытают украинскую пленницу

До карантина сестра имела возможность посещать Виктора несколько раз в месяц. Но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, количество свиданий администрация исправительной колонии сократила. Сейчас Виктор не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не оказывают медицинскую помощь.

"Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина требую немедленного его освобождения", - добавила Денисова.

И просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 24867
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 15273
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 3 Просмотров: 14832
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 14625
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 9567
Донбасс
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
 Просмотров: 270
Российские оккупанты обстреляли из гранатометов Пески
Российские оккупанты обстреляли из гранатометов Пески Просмотров: 162
Для самозащиты: Британия передаст Украине противотанковое вооружение
Для самозащиты: Британия передаст Украине противотанковое вооружение Просмотров: 612
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
5
 Просмотров: 783
Кремль отреагировал на 18 сценариев США, которые "причинят боль" РФ в случае вторжения в Украину
Кремль отреагировал на 18 сценариев США, которые "причинят боль" РФ в случае вторжения в Украину Просмотров: 1620
Больше всего комментируют
8
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
7
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
6
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
6
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
5
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
Голосов: 12278
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть