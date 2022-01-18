Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк

Гражданина Украины Виктора Уткина четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в оккупированной Донецкой области.

У мужчины серьезные проблемы со здоровьем и он нуждается в немедленном лечении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman Гражданина Украины Виктора Уткина оккупанты четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32

"У него хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. Также имплантированы искусственные хрусталики в глазах, требующие постоянного профилактического осмотра и лечения. Виктор постоянно нуждается в лекарствах для улучшения мозгового кровообращения, снижении давления, в противогрибковых медикаментах, а также в лечении у стоматолога", - рассказала Денисова.

Добавила, что Виктора схватили на блокпосту "Оленевка" 19 мая 2018 года, когда ехал из Волновахи к родной сестре во временно оккупированный Донецк. Сначала его пытали в тюрьме. А в марте 2020-го осудили на 13 лет лишения свободы за "шпионаж".

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До карантина сестра имела возможность посещать Виктора несколько раз в месяц. Но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, количество свиданий администрация исправительной колонии сократила. Сейчас Виктор не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не оказывают медицинскую помощь.

"Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина требую немедленного его освобождения", - добавила Денисова.

И просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.