Требовали признания в похищении ДНРовца: оккупанты пятый год пытают украинскую пленницу

Гражданку Украины Ольгу Мозолевскую пятый год незаконно удерживают в СИЗО-5 Донецка. Ее схватили на работе 15 октября 2017 года.

Семья больше двух лет не получала никаких известий об Ольге. Сейчас после перенесенных пыток у нее серьезные проблемы со здоровьем, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Ольга жила на подконтрольной правительству Украины территории недалеко от Авдеевки, а работать ездила во временно оккупированный Донецк.

Автор: t.me/denisovaombudsman Ольга Мозолевская пятый год незаконно удерживается в СИЗО-5 Донецка. Ее избивали и пытали электрическим током, требуя признаний в попытке похищения военнослужащего ДНР

"15 октября 2017 года, когда была на работе, она перестала отвечать на звонки мужа. Больше двух лет родные не получали никаких известий об Ольге. Все это время ее держали в тюрьме "Изоляция". Там ее подвергали физическим и психологическим пыткам: били и пытали электрическим током, требуя признаний в попытке похищения военнослужащего ДНР", - рассказала Денисова.

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Во время одного из допросов Ольгу ударили головой о стену, после чего у женщины постоянные мигрени. Также у нее хроническое заболевание горла, но точный диагноз не установлен.

Медицинскую помощь Ольге не оказывают. Кроме того, у женщины нет никакой связи с родными: муж не может ее посетить, из-за угрозы собственной жизни. Он самостоятельно воспитывает девятилетнего ребенка.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.