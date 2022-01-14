Отбили почки и подключали ток: оккупанты пятый год пытают двух братьев.

Братьев Сергея и Дмитрия Хараберюшев оккупанты пятый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области.

Братьев задержали 18 августа 2017 года по дороге на работу – Донецкий металлургический завод. С тех пор подвергают жестоким пыткам за их проукраинскую позицию, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman Братьев Сергея и Дмитрия Хараберюшев кафиры пятый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области

"Братьев насильно затолкали в микроавтобус и отвезли в так называемое "министерство госбезопасности ДНР". Там братьев избивали и пытали электрическим током, требуя признания в том, что они родственники украинского контрразведчика Александра Хараберюша, погибшего в Мариуполе в 2017 году", - сказано в сообщении.

Со временем Сергея и Дмитрия перевели в тюрьму "Изоляция", где устраиваются кулачные бои между задержанными. Сергея бросили в подвал, а Дмитрия – в камеру №8, где заставляли издеваться над другим заложником. Когда Дмитрий не согласился, ему отбили почки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытали всю семью: украинский пленник в тяжелом состоянии за решеткой у оккупантов

На этом пытки не ограничились. В частности, одному из братьев приказали газонокосилкой срезать траву на поле с минными растяжками. Чтобы не взорваться, траву приходилось вырывать руками.

18 мая 2018 братьев Хараберюшей перевели из "Изоляции" в СИЗО Донецка. На суде их обвинили в шпионаже и приговорили к 11 годам лишения свободы каждого.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.