Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца

Украинца Юрия Мерзлого оккупанты в ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за "государственную измену". Фото: t.me/denisovaombudsman

Гражданин Украины Юрий Мерзлый почти четыре года безосновательно удерживается в Краснолуцкой исправительной колонии №19 на территории временно оккупированной Луганщины.

У мужчины инвалидность 2 группы - накануне задержания перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника. А также страдает сахарным диабетом 2 типа и нуждается в немедленном лечении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Юрия схватили 22 марта 2018 года по дороге в Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. После обысков в квартире его обвинили в "сотрудничестве с СБУ".

"По версии оккупантов, мужчина "осуществлял разведывательную деятельность" на территории так называемой "республики" и передавал информацию о местных "правоохранительных органах", - рассказала Денисова.

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15 дней Юрия пытали в подвале так называемого "министерства госбезопасности". А потом перевели в луганский СИЗО.

26 июля 2019-го Юрия Мерзлого приговорили к 12 годам лишения свободы за "государственную измену".

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать освобождению пленника.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.