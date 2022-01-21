Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца

 
Ексклюзивы
1/5
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 576
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1305
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 6543
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 1980
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1863
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1521
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 540
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 675
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 747
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
8
6
4
15
4
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
СБУ разоблачила &quot;казаков&quot;, воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4554
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1917
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5040
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 234
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
пятница, 21 января 2022 15:30

Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца

  Комментировать
Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца
Украинца Юрия Мерзлого оккупанты в ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за "государственную измену". Фото: t.me/denisovaombudsman

Гражданин Украины Юрий Мерзлый почти четыре года безосновательно удерживается в Краснолуцкой исправительной колонии №19 на территории временно оккупированной Луганщины.

У мужчины инвалидность 2 группы - накануне задержания перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника. А также страдает сахарным диабетом 2 типа и нуждается в немедленном лечении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Юрия схватили 22 марта 2018 года по дороге в Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. После обысков в квартире его обвинили в "сотрудничестве с СБУ".

"По версии оккупантов, мужчина "осуществлял разведывательную деятельность" на территории так называемой "республики" и передавал информацию о местных "правоохранительных органах", - рассказала Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ни разу не пожаловался" - 23-летний украинец за пять лет прошел все пытки оккупантов

15 дней Юрия пытали в подвале так называемого "министерства госбезопасности". А потом перевели в луганский СИЗО.

26 июля 2019-го Юрия Мерзлого приговорили к 12 годам лишения свободы за "государственную измену".

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать освобождению пленника.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк
Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк Просмотров: 1026
Требовали признания в похищении ДНРовца: оккупанты пятый год пытают украинскую пленницу
Требовали признания в похищении ДНРовца: оккупанты пятый год пытают украинскую пленницу Просмотров: 855
Отбили почки и подключали ток: оккупанты пятый год пытают двух братьев.
Отбили почки и подключали ток: оккупанты пятый год пытают двух братьев. Просмотров: 1737
Пытали всю семью: украинский пленник в тяжелом состоянии за решеткой у оккупантов
Пытали всю семью: украинский пленник в тяжелом состоянии за решеткой у оккупантов Просмотров: 2907
Сейчас вы читаете новость «Схватили на глазах у сына и 15 дней пытали: оккупанты удерживают тяжелобольного украинца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 72996
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 21267
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 11376
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 11106
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 10593
Донбасс
Россия получит сценарии Афганистана и Чечни, если вторгнется в Украину - МИД Британии
Россия получит сценарии Афганистана и Чечни, если вторгнется в Украину - МИД Британии Просмотров: 477
Воинский учет для женщин могут отменить
Воинский учет для женщин могут отменить Просмотров: 810
Российские оккупанты на Донбассе стреляли из минометов и гранатометов - украинские воины ответили
Российские оккупанты на Донбассе стреляли из минометов и гранатометов - украинские воины ответили Просмотров: 297
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт Просмотров: 315
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
8
 Просмотров: 3861
Больше всего комментируют
20
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
8
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
7
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3
ГБР обжалует меру пресечения Порошенко
Голосов: 12305
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть