Пытали всю семью: украинский пленник в тяжелом состоянии за решеткой у оккупантов

Оккупанты четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области украинца 70-летнего Виталия Атаманчука. 7 октября 2019 мужчину незаконно приговорили к 17 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу Украины". Фото: t.me/denisovaombudsman

Оккупанты четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области украинца 70-летнего Виталия Атаманчука.

Его состояние крайне критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"В колонии в марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах Виталий сломал бедро. Вместо нужной хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью ходунков. В таком возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальным исходам", - рассказала Денисова.

Кроме того, у Виталия ишемическая болезнь сердца, заболевание Бехтерева (воспалительное заболевание суставов позвоночника, - Gazeta.ua), которое прогрессирует и в любой момент может вызвать паралич. Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает.

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Денисова также рассказала, что в дом Атаманчуков и оккупированный Донецк люди в балаклавах ворвались 4 сентября 2018 года. После обысков Виталия вместе с женой и сыном вывезли в изолятор временного содержания Донецка. Там пытали и давили психологически. Через 30 суток женщину с сыном отпустили, а Виталий до сих пор остается в плену.

7 октября 2019 года мужчину незаконно приговорили к 17 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу Украины".

"Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, настаиваю на его немедленном освобождении", - добавила Денисова.

Просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.