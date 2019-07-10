Назвали имена ликвидированных на Донбассе боевиков

В сети стали известны имена боевиков, которых в последние дни уничтожили на Донбассе.

Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Автор: segodnya.ua Ликвидированному боевику было 22 года

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Автор: segodnya.ua Ликвидированному боевику было 22 года

7 июля, в районе Докучаевска Донецкой области ликвидировали 22-летнего Романа Захаренко из Макеевки. Воевал против Вооруженных сил Украины в так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса оккупационных российских войск на Донбассе.

Из сообщений украинской разведки, Захаренко стал одним из двух уничтоженных 7 июля боевиков. Ровно год назад погиб дончанин Антон Крижко, при этом обстоятельства его смерти требуют уточнения.

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9 июля боевики на Донбассе 27 раз нарушили режим прекращения огня, еще 5 раз - в ночь на 10 июля. 9 украинских военных получили ранения.