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пятница, 29 ноября 2019 03:46

Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
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Бойцы Теребовлянского зенитного ракетного полка вернулись в Стрый
Артиллеристы 44-й бригады вернулись в Тернополь
Артиллеристы 44-й бригады вернулись в Тернополь
Артиллеристы 44-й бригады вернулись в Тернополь
Артиллеристы 44-й бригады вернулись в Тернополь

Подразделения 44-й отдельной артиллерийской бригады и Теребовлянского зенитного ракетного полка вернулись из районов проведения операции Объединенных сил. Военнослужащих встречали горожане Тернополя и г. Стрый на Львовщине.

Оба подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации без погибших или раненых среди личного состава.

Бойцы Теребовлянского зенитного ракетного полка около шести месяцев выполняли задачи в зоне проведения ООС, в частности, обеспечивали охрану воздушного пространства границ Украины. Защитники прошли маршем по центральным улицам города, от места постоянной дислокации бригады до Майдана Независимости в Стрые.

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В Тернополе, под звуки военного оркестра, артиллеристы 44-й бригады ступили на мирную землю, которую защищали в течение длительного времени. На перроне их встречали собратья, родные и друзья с хлебом-солью, и с криками "Спасибо за мирное небо!" . Торжественным маршем бойцы прошлись по центральным улицам города.

"Личный состав воинской части с честью выполнил поставленные задачи. Бригада более года находилась на угрожаемых направлениях линии соприкосновения. Пока артиллерийские подразделения находились в районе проведения операции, у противника не было желания применять большой калибр, поскольку могли получить достойный адекватный ответ, - отметил командующий войсками ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За героизм, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, военные получили ценные подарки, ведомственные награды, грамоты и благодарности.

Вблизи Горловки нацгвардейцы продвинулись вперед, захватили важную высоту и отбили у противника часть местного кладбища.

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