Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком

Попрощались с бойцом 14-й отдельной механизированной бригады Юрием Хомиком.

Он погиб в результате обстрела, который вели русские оккупанты 14 ноября, пишет Буг.

Церемония состоялась в 12:00 дня.

Тело погибшего пронесли по центральной площади города в храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Фото: Буг

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Прощаться пришли сотни горожан, они становились на колени перед гробом.

Юрий Хомик пошел на военную службу по контракту. 14 ноября российские захватчики обстреляли наши позиции. Мужчина получил пулевое ранение и погиб во время операции в лечебном учреждении города Горное Луганской области.