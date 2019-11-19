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вторник, 19 ноября 2019 14:45

Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
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Попрощались с бойцом 14-й отдельной механизированной бригады Юрием Хомиком.

Он погиб в результате обстрела, который вели русские оккупанты 14 ноября, пишет Буг.

Церемония состоялась в 12:00 дня.

Тело погибшего пронесли по центральной площади города в храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Прощаться с погибшим пришли сотни горожан. Перед гробом становились на колени
Фото: Буг
Прощаться с погибшим пришли сотни горожан. Перед гробом становились на колени
Прощаться с погибшим пришли сотни горожан. Перед гробом становились на колени
Прощаться с погибшим пришли сотни горожан. Перед гробом становились на колени
Прощаться с погибшим пришли сотни горожан. Перед гробом становились на колени

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Прощаться пришли сотни горожан, они становились на колени перед гробом.

Юрий Хомик пошел на военную службу по контракту.

14 ноября российские захватчики обстреляли наши позиции.

Мужчина получил пулевое ранение и погиб во время операции в лечебном учреждении города Горное Луганской области.

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