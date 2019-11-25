Россияне применяют новое оружие на Донбассе. Показали фото раненого украинского воина

Россияне применяют новый вид боеприпасов для сброса с беспилотников. Фото раненного украинского воина появились в сети.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook

"Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады, раненый бомбой с российского беспилотника у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября.

Россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку - хотя Сизое на самой границе с РФ, россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов.

Это официальное фото из Харьковского госпиталя.

Раненый боец рассказывает, что это был снаряд, который взорвался в воздухе.

Цитирую информагентство Минобороны - "Украинский защитник получил около 50 осколочных поражений по всему телу. Во время их удаления с помощью медицинского магнитного инструмента половина осколков не магнитилась. По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом. Сам раненый боец ​​рассказывает, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав, который находился под эпицентром взрыва".

По словам медиков, это первый случай в их практике, когда элементы от снаряда имеют разную структурную основу.

Дай Бог здоровья Воину, у него очень серьезно ранено левой плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив", - пишет журналист.

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Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли более 4 тыс. украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.