З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині

Фото: Анна Чапала

81 отдельная аэромобильная десантно-штурмовая бригада под Полтавой отметила День десантника.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в военной части, узнала, как живут десантники, увидела их быт.

Территорию воинской части показывает старший офицер отделения морально-психологического обеспечения, капитан Анатолий Коломиец.

В казарме слышать смех и разговоры. К военным зашли родные, чтобы посмотреть, где они живут и как проводят свободное время. На стене нарисован большой символ ДШВ.

Внутри тепло, застелены кровати, у каждого есть шкаф, тумбочка для личных вещей. Составленные бронежилеты, каски и одежду. В конце казармы есть небольшой спортивный зал оснащен современными тренажерами.

"Подразделение на Полтавщине дислоцируется недавно. До этого мы были в Донецкой области. Эта территория подразделения была в запущенном состоянии. Было много мусора, кустарников, пришлось все убирать, чистить, приводить в порядок", - рассказывает Анатолий Коломиец.

"Министерство обороны профинансировало ремонт помещений. Так как основная часть военнослужащих находится в ООС, а срочники и небольшой коллектив контрактников находятся в подразделении. Срочники выполнили по четыре прыжка с парашютом. Это и ночные прыжки, с оружием, рюкзаком десантника. Проводим стрельбы, занятия по тактической подготовки, боевой, огневой ", - добавляет Коломиец.

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В столовой пахнет апельсинами. Повара готовятся к обеду. Сегодня будет суп, картофельное пюре, куриные бедрешки, салат, хлеб, апельсин и сок.

"В подразделе я уже полгода. В выборе профессии сомнений не было. Прошел курс молодого бойца. В начале было трудно - марш-броски, лопаты, автоматы - все это новое для нас. Главное найти себя в коллективе, а все остальное можно изучить", - говорит военный Александр.

Бригада находится в районе проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Боевой путь десантников начался в ноября 2014 года по боев за Донецкий аэропорт и продолжился обороной населенных пунктов. Опытное и Водяное до марта 2016 года. С января 2016-му подразделения бригады выполняли боевые задачи вблизи зайцев, после чего была оборона Новгородского, промышленная зона Авдеевки и Светлодарская дуга.

Двум военнослужащим 81 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады присвоили звание Героев Украины - старшему лейтенанту Ивану Зубкову, который погиб в результате подрыва боевиками второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта, и сержанту Игорю Брановицкая, которого застрелил российский террорист "Моторола".

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