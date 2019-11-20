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среда, 20 ноября 2019 02:14

Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки

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Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки
Военные занимают новые позиции. Фото: Главком

Вблизи Горловки нацгвардейцы продвинулись вперед, захватили важную высоту и отбили у противника часть местного кладбища.

Окопы военных вплотную подошли к местному кладбищу. "Кладбище идет в направлении боевиков. Фактически между нами кладбище", - говорит военнослужащий Национальной гвардии Украины "Абу", сообщает ТСН.

Бойцы рассказывают, что по военной науке, стоило бы прокопать окопы еще немного правее, но там уже первые могилы.

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В ближайшие дни на Донбасс придут морозы. Туман растает, говорят бойцы, а поэтому им снова придется воевать.

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