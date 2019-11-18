Надвигаются заморозки: синоптики дали свежий прогноз

19 ноября в Украине ожидаются морозы. ФОТО: androidcaptcha.info

19-го ноября в Украине продлится похолодание. Ближайшей ночью ожидается от -4 до +4. В течение дня во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах +3+10.

Сообщила об этом синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Больше всего воздух прогреется в Крыму, в Одесской и западных областях: ночью там ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем — от +11 до +14. На Закарпатье столбики термометра поднимутся до +16 градусов.

Видимость на дорогах будет ограничена. Дожди маловероятны. Однако возможно оседание капель тумана.

В Киеве 19 ноября осадков также не ожидается. Ночная температура воздуха составит +1+4, в окрестностях — 0-2 градуса мороза. Днем воздух прогреется до +5+7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина побила 5-й температурный рекорд за месяц

В течение недели температура воздуха продолжит снижаться. Осадков не ожидается. 20-21 ноября ветер усилится до штормовых порывов.

На зиму Украине прогнозируют рекордные морозы. Как ожидают синоптики, до предельного минимума температура упадет в январе-феврале.