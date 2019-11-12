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пятница, 15 ноября 2019 20:23

"У России есть слабые точки, куда мы должны бить" - офицер о возвращении оккупированных территорий

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&quot;У России есть слабые точки, куда мы должны бить&quot; - офицер о возвращении оккупированных территорий
Большое количество коренных народов РФ давно испытывают давление Москвы и борются за сохранение собственной идентичности - языка и традиций. Фото: Тарас Подолян

Есть два варианта освобождения оккупированных территорий: военный и дипломатический. В обоих Россия должна максимально ослабнуть.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Это не произойдет просто так, следует активно работать на ее истощения, а не замыкаться в глухой обороне. Военный путь освобождения возможен, если РФ уйдет с Донбасса вместе со своими военными и техникой. С местными бандами легко справится ВСУ", - считает он.

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Крым - марафонская проблема на десятилетия, подчеркивает офицер.

"В ближайшее время ее не решить. По российскому законодательству полуостров и Севастополь являются субъектами федерации и это будет вопросом национального значения даже после смены власти. Мы должны работать над усилением украинских институтов и идентичности, одновременно работая на ослабление врага. Украине нужны эксперты по проблематике РФ. Она имеет слабые точки, куда Украина может бить с минимальным использованием ресурсов. Например, мнение о монолитности федерации - большой миф.
Большое количество коренных народов РФ давно испытывают давление Москвы и борются за сохранение собственной идентичности - языка и традиций. Речь идет про эрзян, удмуртов, татар, башкиров и других. Народы Идель-Урала могут сыграть значительную роль в дезинтеграции РФ или ее сильном ослаблении. Это лишь одна из точек влияния, которую мы должны разрабатывать на государственном уровне, чтобы подорвать стабильность режима и получить преимущества над врагом. Конфликт между центром и регионами. Это потребует от Кремля дополнительных ресурсов для обуздания центробежных движений", - объясняет Роман Кулик.

По его словам, рано или поздно наступит момент, когда Москве придется оставить Крым и Донбасс.

"Но для этого необходима системная работа государственного аппарата Украины и стратегия на несколько лет, а не группы энтузиастов", - добавляет офицер.

Полное интервью с Романом Куликом читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.

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15
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