Жить на море вряд ли получится - украинка рассказала о вариантах эмиграции в Хорватию

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В Хорватии гражданство можно получить если работать официально или если открыть свой бизнес. В месяц нужно около 3000 евро на еду, аренду квартиры и налоги.

Украинка Татьяна Острогляд рассказала о переезде в Хорватию, трудоустройство в хорватской компании и открытие своего бизнеса, о том, какой язык надо знать для иммиграции и где лучше жить — на море или в столице, пишут на ресурсе prostir.co.ua.

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Я - не консультант по иммиграционным вопросам, не знаю многих деталей. По профессиональные консультации советую обращаться к профессионалам, которые точно знают больше меня. Я просто веду блог о нашем опыте переезда в Хорватию. Но мне достаточно часто пишут с вопросами о переезде. Стараюсь отвечать всем, поскольку недавно сама искала информацию и просила помощи. Здесь я собрала свои ответы в один текст. Если думаете о переезде в Хорватию — прочитайте его. Но имейте в виду, что все это — мое личное мнение.

Автор: Из открытых источников В Хорватии гражданство можно получить только через работу или собственный бизнес

Никакой программы, как в США или Канаде, здесь нет. И даже наоборот — здесь максимально защищают свой рынок труда от иностранцев. В этом есть и большой плюс — здесь нет беженцев, нелегалов и людей, живущих на помощь и имеются от безделья. Поэтому здесь низкая преступность и очень комфортную жизнь. Если же очень хочется, то сложности можно преодолеть. Хорватия — классная страна. Она предназначена для каких-либо усилий. Я вас не отговариваю, но надо очень хорошо представлять себе путь легализации и количество усилий.

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Чтобы получить вид на жительство в Хорватии, у вас должна быть причина. Единственная причина (если вы не женитесь на гражданином Хорватии) для хорватской полиции — то, что у вас здесь есть работа. Вариантов у вас два: трудоустроиться наемным работником или открыть свой бизнес, в котором вы сами себя трудоустроите.

Вариант 1: трудоустройство в хорватской компании

Трудоустроиться программистом, думаю, возможно. IT-специалисты нужны везде и даже в такой маленькой стране, как Хорватия. Украинские специалисты ценятся. Для начала нагуглите хорватские IT-компании и разошлите им свое резюме на английском. Английского языка вам более чем достаточно — все образованные люди здесь свободно им владеют. А хорватский изучите по ходу, он несложный для украинцев.

Автор: Из открытых источников Ежегодно государство определяет квоты рабочих специальностей для иностранцев, по которым можно оформить гражданство

Но надо понимать, что жить на море вряд ли получится. IT-компании расположены в континентальной части страны - в Загребе, Осиеке. На море никакого бизнеса, кроме туризма, почти нет. Мы тоже мечтали жить на море. А потом приехали, разобрались и поняли, что на море сезон длится с мая по октябрь. А потом жизнь останавливается. Поэтому выбрали Загреб — здесь жизнь и работа есть все время. От Загреба до моря 150 км по автобану — это 2 часа. Если будете иметь хорошую работу в Загребе, на море сможете ездить хоть каждые выходные.

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Для трудоустройства иностранца хорватская компания должна иметь уставный капитал 100 000 кун и не менее 3 трудоустроенных хорвата. Вам нужно будет напрячься самому и напрячь хорватского работодателя со сбором документов и с походами в полицию. Но, опять-таки, это вопрос желания. Мы собрали и сделали все бумажки за 2 месяца. И получили вид на жительство и разрешение на роботу.

О работе бухгалтером — не знаю. Бухгалтерия отличается очень. Вам нужно будет свободно знать хорватский язык, хорватский законодательство и, видимо, получить какую-то лицензию.

Автор: Из открытых источников В Хорватии нужны спортсмены, артисты, балетные танцовщики, врачи, судостроительные специальности.

Могу сказать только по тому, что читала, слышала в полиции или от знакомых иностранцев в Загребе. Нужны: спортсмены, артисты, балетные танцовщики, врачи, судостроительные специальности.

Иностранцы могут трудоустроиться в рамках выделенных государством квот на разные специальности, и вне квот как "ключевые специалисты".

О квотах

Ежегодно в декабре правительство Хорватии принимает решение на следующий год. Искать надо по запросу: kvote za zapošljavanje stranca. Попадете на страницу Хорватского департамента труда. И там есть ссылка на решение по квотам на текущий год. Гугл-переводчика хватит, чтобы понять, какие профессии там указаны. О квотах есть стереотип, что попасть в них невозможно, что их делят среди своих еще в декабре. Но это миф. Даже в середине года есть смысл спрашивать. Например, мы в июне сходили в полицию и спросили. И оказалось, что неразобранные квоты есть. В Законе об иностранцах есть перечень документов, которые необходимо подавать по квоте.

Автор: Из открытых источников На море можно отдыхать каждые выходные

Гугл-переводчика тоже хватит, чтобы понять основную информацию. По квотам одно огромное НО: если человека, например, по квоте взяли на работу, то жена и дети не могут получить вид на жительство на основании воссоединения семьи в течение двух лет.

Работа вне квот

В Хорватии недостаток высокообразованных специалистов. Поэтому они допускают возможность найма высококвалифицированных иностранцев на ключевые должности: директор по маркетингу, по продажам, главный инженер и так далее.

Вариант 2: свой бизнес

Чтобы понять, какой бизнес здесь открывать, в идеале, надо приехать и немного здесь пожить, поговорить с людьми. У меня ощущение, например. Делаю выводы из ресторанной моды. Здесь в разгаре мода на суши, а Украине она прошла три года назад. И так далее. Страна очень маленькая - 4 миллиона человек. И не все бизнесы, успешные в Украине, могут пойти здесь. Например, онлайн-магазинов здесь мало. Надо же как-то понять и почувствовать, что здесь может пойти. Но свой бизнес (независимо от того, в какой стране) - это должна быть сильная внутренняя потребность. Знаю многих людей, которые не были готовы к собственному бизнесу.

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Человек может быть отличным наемным специалистом, но не бизнесменом. Не открывайте бизнес только потому, что надо легализоваться в Хорватии. Если вы комфортно чувствуете себя в работе на кого-то и не горите желанием иметь что-то свое, открывать своего не надо. Свой бизнес — это определенным образом добровольное рабство. Надо иметь очень твердый мотив. Без сильной идеи, которая будет вести вперед и предоставлять уверенности, будет трудно. То, что не имеете опыта — неважно. Все когда-то не имели опыта. Если очень хочешь, все будет.

Если ваша фирма работать не будет, а будет просто существовать как повод получить вид на жительство, то ее содержание (зарплаты, налоги, бухгалтер) составит около 15 000 евро в год. Квартира - 400-500 евро в месяц, еда — около 500 евро в месяц. Все вместе около 2500-3000 евро в месяц. Вывод таков: не уверены — не прыгайте! А если решите — переезд возможен, хотя и с трудом.

В Польше медицинскую страховку платит работодатель. Она покрывает очень много услуг не только работнику, но и его семьи.