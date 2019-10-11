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понедельник, 14 октября 2019 00:15

Жить на море вряд ли получится - украинка рассказала о вариантах эмиграции в Хорватию
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У моря существует только туристический бизнес, другие компании - на материковой части
Фото: Из открытых источников
В Хорватии гражданство можно получить только через работу или собственный бизнес
Ежегодно государство определяет квоты рабочих специальностей для иностранцев, по которым можно оформить гражданство
В Хорватии нужны спортсмены, артисты, балетные танцовщики, врачи, судостроительные специальности.
На море можно отдыхать каждые выходные

В Хорватии гражданство можно получить если работать официально или если открыть свой бизнес. В месяц нужно около 3000 евро на еду, аренду квартиры и налоги.

Украинка Татьяна Острогляд рассказала о переезде в Хорватию, трудоустройство в хорватской компании и открытие своего бизнеса, о том, какой язык надо знать для иммиграции и где лучше жить — на море или в столице, пишут на ресурсе prostir.co.ua.

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Я - не консультант по иммиграционным вопросам, не знаю многих деталей. По профессиональные консультации советую обращаться к профессионалам, которые точно знают больше меня. Я просто веду блог о нашем опыте переезда в Хорватию. Но мне достаточно часто пишут с вопросами о переезде. Стараюсь отвечать всем, поскольку недавно сама искала информацию и просила помощи. Здесь я собрала свои ответы в один текст. Если думаете о переезде в Хорватию — прочитайте его. Но имейте в виду, что все это — мое личное мнение.

Автор: Из открытых источников
  В Хорватии гражданство можно получить только через работу или собственный бизнес
В Хорватии гражданство можно получить только через работу или собственный бизнес

Никакой программы, как в США или Канаде, здесь нет. И даже наоборот — здесь максимально защищают свой рынок труда от иностранцев. В этом есть и большой плюс — здесь нет беженцев, нелегалов и людей, живущих на помощь и имеются от безделья. Поэтому здесь низкая преступность и очень комфортную жизнь. Если же очень хочется, то сложности можно преодолеть. Хорватия — классная страна. Она предназначена для каких-либо усилий. Я вас не отговариваю, но надо очень хорошо представлять себе путь легализации и количество усилий.

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Чтобы получить вид на жительство в Хорватии, у вас должна быть причина. Единственная причина (если вы не женитесь на гражданином Хорватии) для хорватской полиции — то, что у вас здесь есть работа. Вариантов у вас два: трудоустроиться наемным работником или открыть свой бизнес, в котором вы сами себя трудоустроите.

Вариант 1: трудоустройство в хорватской компании

Трудоустроиться программистом, думаю, возможно. IT-специалисты нужны везде и даже в такой маленькой стране, как Хорватия. Украинские специалисты ценятся. Для начала нагуглите хорватские IT-компании и разошлите им свое резюме на английском. Английского языка вам более чем достаточно — все образованные люди здесь свободно им владеют. А хорватский изучите по ходу, он несложный для украинцев.

Автор: Из открытых источников
  Ежегодно государство определяет квоты рабочих специальностей для иностранцев, по которым можно оформить гражданство
Ежегодно государство определяет квоты рабочих специальностей для иностранцев, по которым можно оформить гражданство

Но надо понимать, что жить на море вряд ли получится. IT-компании расположены в континентальной части страны - в Загребе, Осиеке. На море никакого бизнеса, кроме туризма, почти нет. Мы тоже мечтали жить на море. А потом приехали, разобрались и поняли, что на море сезон длится с мая по октябрь. А потом жизнь останавливается. Поэтому выбрали Загреб — здесь жизнь и работа есть все время. От Загреба до моря 150 км по автобану — это 2 часа. Если будете иметь хорошую работу в Загребе, на море сможете ездить хоть каждые выходные.

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Для трудоустройства иностранца хорватская компания должна иметь уставный капитал 100 000 кун и не менее 3 трудоустроенных хорвата. Вам нужно будет напрячься самому и напрячь хорватского работодателя со сбором документов и с походами в полицию. Но, опять-таки, это вопрос желания. Мы собрали и сделали все бумажки за 2 месяца. И получили вид на жительство и разрешение на роботу.

О работе бухгалтером — не знаю. Бухгалтерия отличается очень. Вам нужно будет свободно знать хорватский язык, хорватский законодательство и, видимо, получить какую-то лицензию.

Автор: Из открытых источников
  В Хорватии нужны спортсмены, артисты, балетные танцовщики, врачи, судостроительные специальности.
В Хорватии нужны спортсмены, артисты, балетные танцовщики, врачи, судостроительные специальности.

Могу сказать только по тому, что читала, слышала в полиции или от знакомых иностранцев в Загребе. Нужны: спортсмены, артисты, балетные танцовщики, врачи, судостроительные специальности.

Иностранцы могут трудоустроиться в рамках выделенных государством квот на разные специальности, и вне квот как "ключевые специалисты".

О квотах

Ежегодно в декабре правительство Хорватии принимает решение на следующий год. Искать надо по запросу: kvote za zapošljavanje stranca. Попадете на страницу Хорватского департамента труда. И там есть ссылка на решение по квотам на текущий год. Гугл-переводчика хватит, чтобы понять, какие профессии там указаны. О квотах есть стереотип, что попасть в них невозможно, что их делят среди своих еще в декабре. Но это миф. Даже в середине года есть смысл спрашивать. Например, мы в июне сходили в полицию и спросили. И оказалось, что неразобранные квоты есть. В Законе об иностранцах есть перечень документов, которые необходимо подавать по квоте.

Автор: Из открытых источников
  На море можно отдыхать каждые выходные
На море можно отдыхать каждые выходные

Гугл-переводчика тоже хватит, чтобы понять основную информацию. По квотам одно огромное НО: если человека, например, по квоте взяли на работу, то жена и дети не могут получить вид на жительство на основании воссоединения семьи в течение двух лет.

Работа вне квот

В Хорватии недостаток высокообразованных специалистов. Поэтому они допускают возможность найма высококвалифицированных иностранцев на ключевые должности: директор по маркетингу, по продажам, главный инженер и так далее.

Вариант 2: свой бизнес

Чтобы понять, какой бизнес здесь открывать, в идеале, надо приехать и немного здесь пожить, поговорить с людьми. У меня ощущение, например. Делаю выводы из ресторанной моды. Здесь в разгаре мода на суши, а Украине она прошла три года назад. И так далее. Страна очень маленькая - 4 миллиона человек. И не все бизнесы, успешные в Украине, могут пойти здесь. Например, онлайн-магазинов здесь мало. Надо же как-то понять и почувствовать, что здесь может пойти. Но свой бизнес (независимо от того, в какой стране) - это должна быть сильная внутренняя потребность. Знаю многих людей, которые не были готовы к собственному бизнесу.

Автор: Из открытых источников
  У моря существует только туристический бизнес, другие компании - на материковой части
У моря существует только туристический бизнес, другие компании - на материковой части

Человек может быть отличным наемным специалистом, но не бизнесменом. Не открывайте бизнес только потому, что надо легализоваться в Хорватии. Если вы комфортно чувствуете себя в работе на кого-то и не горите желанием иметь что-то свое, открывать своего не надо. Свой бизнес — это определенным образом добровольное рабство. Надо иметь очень твердый мотив. Без сильной идеи, которая будет вести вперед и предоставлять уверенности, будет трудно. То, что не имеете опыта — неважно. Все когда-то не имели опыта. Если очень хочешь, все будет.

Если ваша фирма работать не будет, а будет просто существовать как повод получить вид на жительство, то ее содержание (зарплаты, налоги, бухгалтер) составит около 15 000 евро в год. Квартира - 400-500 евро в месяц, еда — около 500 евро в месяц. Все вместе около 2500-3000 евро в месяц. Вывод таков: не уверены — не прыгайте! А если решите — переезд возможен, хотя и с трудом.

В Польше медицинскую страховку платит работодатель. Она покрывает очень много услуг не только работнику, но и его семьи.

prostir.co.ua
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