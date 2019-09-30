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вторник, 01 октября 2019 00:21

Украинка назвала преимущества медстраховки в Польше

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В Польше медицинскую страховку платит работодатель. Она покрывает очень много услуг не только работнику, но и его семьи.

"Нашему знакомому ставили кардиостимулятор, при этом он не заплатил ни копейки. Во-вторых, считаю, что семьи с детьми страховка нужна 100%, - рассказывает рассказывает Gazeta.ua Ольга Кучерюк из города Хотин Черновицкой области. Ведет блоги в Instagram и рассказывает об особенностях жизни в Польше.

По страховке от мужа бесплатно сделала все пломбы. Есть разные по качеству, замечает женщина.

"По умолчанию они ставят не самые качественные, но если спросить, можно ли что-то лучше, то ставят лучше! Мне ставят гелевые. Бесплатно. Да, надо по несколько месяцев ждать. Но мне не срочно, поэтому жду. Пару раз приходилось идти срочно. Но я делаю у одного и того же врача. И за срочность тоже не платила. Единственное, за что платила - лечение каналов. Около 70 $ за один канал", - говорит Ольга. - По страховке человек делал лечебные массажи два раза. Курс 10 массажей. Бесплатно. Не вижу смысла ехать в Украину ради массажей".

Автор: фото предоставлено Ольгой Кучерюк
  Лечение в Польше: украинка рассказала о преимуществах медстраховки
Лечение в Польше: украинка рассказала о преимуществах медстраховки

В Польше страховка реально работает. Правда, только к окулисту дважды заплатила за визит $ 25.

"Мне надо было срочно. А попала, когда были очереди. Беру здесь очки и линзы. Очки ~ 200 $, линзы ~ 50 $ на три месяц"а, - говорит Ольга.

Семья несколько раз обращалась к семейному врачу. К нему попасть легко.

"Наш семейный - выходец из Крыма, но он здесь уже более 20 лет. Я записалась на прием, потому что сильно болела спина. Он выписал мне лекарства, но на рентген я не шла, так как лекарство подействовало и мне стало легче. Муж тоже обращался по поводу боли в спине, принимал даже больничный на неделю. Больничный оплачиваемый, около 80 процентов", - подчеркнула она.

Лекарства в большинстве по рецепту. То есть, даже лекарства от кашля для ингалятора не просто купить. Рецепт действителен один месяц.

Антибиотики и обезболивающие тоже по рецепту. За некоторые лекарства надо платить 100%, но есть и 30%, и 50%.

"Также бесплатно делали рентген. Мужчина проходил 2-недельный реабилитацию! Единственное - на реабилитацию большие очереди, ждать надо было 2 месяца! Но я попросила врача, он поставил отметку "срочно" и мужчине освободили место на следующий день! Главное, врач сам этого не предложил, это мне подсказала моя коллега".

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В польских школах и детсадах поощряют к здоровому образу жизни. По государственной программе каждому ребенку раздают в расфасованных пакетиках овощи и фрукты. Это может быть морковь, яблоко, редька, огурец, помидоры, бананы, апельсины, виноград, мандарины.

Питание в детсадах очень хорошее. Подают блюда, как в ресторане. Украшают, чтобы детям было интересно есть.

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