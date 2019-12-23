За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку

Фото: zmist.pl.ua

Виктория попала в Азербайджан, а точнее в столицу страны Баку благодаря любви. Женщина вышла замуж за азербайджанца и переехала на родину мужа.

Рассказывает, жить в этой стране ей нравится и реализовать себя совсем не проблема, пишут на ресурсе zmist.pl.ua.

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Сразу опровергает главный миф, что у славянок в мусульманской стране жить тяжело. Лично для нее есть все комфортные условия для жизни, никто не ограничивает прав и свобод и не запрещает работать или реализовать планы. Отмечает, что в Азербайджане к женщинам относятся с уважением, несмотря на возраст и статус в обществе. Добавляет, что и как к иностранке отношение проявляют хорошее, не акцентируя внимание на национальности. Однако Виктория отмечает, что в Украине, несмотря на воспетое гостеприимство, на приезжих реагируют часто очень скептически, что заставляет сделать вывод: нашей стране стоит поучиться дружественности и не судить человека по тому, из какой страны он приехал.

Автор: zmist.pl.ua В автобусе мужчины занимают преимущественно заднюю часть мест, женщины - переднюю

В Азербайджане особое внимание уделяется и финансовой обеспеченности людей. Женщина говорит, что в здесь зарабатывать на жизнь легко, мотивирует тем, что есть большое количество рабочих мест. И явление безработности случается крайне редко. Однако отмечает, что врачи (вся семья мужа Виктории являются врачами) здесь имеют только один выходной — воскресенье, и работают сразу на две клиники.

А вот насчет вышеупомянутых выходных. Здесь нет мини-отпусков на праздники, как это в нашем государстве.

Автор: zmist.pl.ua В Азербайджане меньше календарных праздников, чем в Украине

"Праздничных выходных сравнению с Украиной, очень мало. У нас новогодние праздники сопровождаются целым рядом выходных дней, здесь наоборот — начало нового года большим праздником не считают, хотя и отмечают, как и мы. Азербайджанский Новый год приходит с началом весны — это национальный праздник ", - поделилась Виктория.

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Подмечает, что в Азербайджане нет предновогодних "скачков" цен, когда в магазинах продукты дорожают. Цены здесь стабильные круглый год.

Не менее интересным стало и то, что в них во время религиозных праздников можно работать и выполнять всю работу по дому. Зато в Украине нельзя убирать, шить, стирать и тому подобное. Виктория уверяет практически на все 100%, что Азербайджан и Украина очень разные между собой.

Автор: zmist.pl.ua В Азербайджане меньше календарных праздников, чем в Украине

"Мы отличаемся, в первую очередь, по культуре. Когда идешь по Баку, никогда не увидишь подростков, целующихся в транспорте или общественном месте. Здесь за это наказывают, и еще даже могут посрамить перед родителями. Никто не курит и не пьет посреди улицы — запрещено. Заметно, что люди друг друга уважают. Даже в том же транспорте, в автобусе мужчины занимают преимущественно заднюю часть мест, женщины — переднюю. Картину, когда человек сидит, а рядом с ним стоит женщина, еще не видела. Место уступят без ожидания. Меня это поражает!", - рассказала Вика.

Однако, несмотря на различия между странами, есть и нечто общее — вкусные и сытные национальные блюда. В Азербайджане чрезвычайное количество блюд из мяса. Множество вкусностей люди готовят на определенные праздники, как украинцы, например, оливье на Новый год. Но Виктория, отмечает, что экзотики в блюдах нет, наоборот, все очень вкусно и стоит похвалы.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.