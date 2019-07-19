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понедельник, 22 июля 2019 00:15

"Все набито консервантами", - украинка рассказала о жизни в Америке
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Наталья Ковалевич из Киева 4 года назад уехала в город Нью-Джерси. Девушка откровенно рассказала об особенностях американской жизни.

"Первое лето в США работала в Макдональдсе. Получала ровно столько, сколько работала. Деньги с неба не падают, на деревьях не растут, и их никто нигде не раздает. Оплата почасовая - от $ 8,25 (214 грн)" - говорит Наталья Обозреватель.

Чем лучше знаешь язык, тем легче найти работу. В основном это работа в заведениях питания. Работа официантом — это самый быстрый способ заработать.

Автор: facebook
  Наталья Ковалевич
Наталья Ковалевич

"Привыкла постоянно быть в движении. Прихожу с работы, иду в спортзал. Нет такого, что я пришла и лежу. С друзьями ходим в кино, боулинг, очень часто посещаем кафе и рестораны. Это доступно и популярно. Люди всегда ходят на семейные ужины, поесть и поговорить. У нас так в Украине не принято, потому что не все могут такое себе позволить", - говорит украинка.

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Дороги очень отличаются от наших. Во-первых, они строятся очень быстро. Во-вторых – удобство. Ехать по платным дорогам — комфортно и безопасно.

Автор: facebook
  Наталья Ковалевич
Наталья Ковалевич

"Американские водители очень осторожны. Скорее всего, потому, что превышение несет за собой наказание. Почти у всех есть автомобиль. Машину можно купить за наличные, но этого почти никто не делает, потому что есть более интересные и выгодные варианты: один из них — это взять машину в кредит, при этом процентная ставка составляет 4%", - объясняет Наталья.

Большинство людей берет машины на прокат на три года. После чего машину нужно вернуть обратно. В течение трех лет нужно платить только за пользование автомобилем. Водить с правами другой страны можно, но все же лучше пойти и сделать права штата, в котором живешь.

Автор: facebook
  Наталья Ковалевич
Наталья Ковалевич

Кухня у них, конечно, совсем другая. В меню всегда есть сэндвичи. Все с сырами, соусами, заправками. В супермаркете глаза разбегаются от десятков видов шоколада, макарон и всего такого. Найти здесь можно все.

"В Америке всегда не хватало сыра и бородинского хлеба. Купила как-то американский хлеб. Пролежал 2 недели и даже не почерствел. Здесь все набито консервантами. Всегда надо читать состав на обратной стороне", - рассказала діаспорянка.

Автор: facebook
  Нью-Джерси
Нью-Джерси
С начала года 1996 украинцев получили разрешение выехать на постоянное место жительства в США. В прошлом году таких было 3358, тогда как в 2014-м – 1368. Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы.Также в этом году уже 128 украинцев получили такое разрешение на выезд в Беларуси, 366 – в Литву, 90 – в Молдову, 411 – в Германию, 146 – в Польшу, 331 – в России, 174 – в Венгрии и 151 – в Чехии.
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