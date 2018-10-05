Все беременные носят специальные значки на сумке: украинка рассказала о материнстве в Японии

В декрет в Японии уходят за 6 недель до родов. Стандарный декретный отпуск – 1 год.

Однако в крупных городах получить место в саду весьма проблематично. Если место ребенок не получает, мама может продлить декрет до 2 лет. Об этом говорит Ольга Даншина, которая 9 лет живет в Токио, пишет clutch.ua.

"К беременности и родам в Японии относятся как к естественному процессу, поэтому никаких ограничений нет. Во время беременности нет специальных диет, можно кушать любые фрукты, морепродукты, сырую рыбу, и даже пить кофе в разумных количествах. Единственное условие – за время беременности женщина не должна набрать больше 10 кг сверх ее обычного веса. В противном случае ее роды рассматриваются как проблемные и небольшие частные клиники могут отказаться их принимать".

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С момента регистрации беременности женщина получает специальный значок, который вешается на сумку . Также неработающие мамы получают право отдать старшего ребенка в государственный сад на 5 месяцев — за 2 месяца до родов и на 3 месяца после родов. Иначе в Японии посещать его ребенок может до 3 лет, только если оба родителя работают.

"Обследования будущей мамы и ребенка проводятся каждый месяц, с 20 недели — раз в две недели и последний месяц — каждую неделю. Каждый раз делается анализ мочи, взвешивание, измерение давления и УЗИ для определения размеров ребенка и прослушивания сердцебиения. Остальные анализы сдаются в зависимости от срока и согласно списку".

"В стране с усугубляющейся проблемой старения общества и к детям, и к беременным женщинам окружающие относятся с благоговением. Знакомые с радостью и улыбкой расспрашивают о сроке, планируемой дате родов, интересуются полом ребенка. Продавцы помогают переносить корзинки с покупками на места для упаковки".

В Японии не делают тест на генетические заболевания в обязательном порядке. Только по желанию, за дополнительную плату, в некоторых клиниках.

"Это, пожалуй, самый дорогой анализ от 180 до 350 долларов в зависимости от клиники. Все остальные около 20-30 долларов. Данный тест не делается в Японии. Образец крови отправляют в лабораторию США и присылают результаты через две недели".

Украинка Юлия Мамедова из Киева работает персональным тренером в Дубае. В страну приехала два года назад, за это время сменила две работы.