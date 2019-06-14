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вторник, 18 июня 2019 00:15

Вежливость канадцев сложно "переплюнуть", - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
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В Канаде много иммигрантов, поэтому принято лояльно относиться к уровню знания английского языка.
Фото: bit.ua
Студент из-за рубежа может оформить бесплатную медицинскую страховку, сдать на права, устроиться на работу и получить кредитную карту – приезжие на равных с местными
Около 70% населения имеет свое жилье, у многих семей есть по несколько машин.
Канадцы очень любят порядок. Общественный транспорт ходит по расписанию, которое может быть нарушено только из-за непогоды или аварии на дороге.
В Канаде очень красивая природа и огромное количество парков

В Канаде около 70% населения имеет свое жилье, у многих семей есть по несколько машин. Приезжие на равных с местными могут оформить бесплатную медицинскую страховку, сдать на права, устроиться на работу и получить кредитную карту. Многие не знают английского и хорошо себя чувствуют.

Украинец Сергей Володарский рассказывает о жизни в Канаде, пишут на bit.ua. Он уехал в ноябре 2014 года учиться и сейчас живет в Калгари – городе в провинции Альберта.

ДРУЗЬЯ И УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ

После окончания университета, я планирую остаться в Канаде, поэтому сейчас особое внимание уделяю учебе. В остальное время подрабатываю в Starbucks и бухгалтерской фирме. Так делают многие студенты – и приезжие, и местные. Сейчас у меня каникулы, но я записался на курсы по финансовому учету и коммуникациям, поэтому времени на развлечения практически не остается.

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За время учебы у меня появилось много друзей, с некоторыми из них поддерживаю отношения и на каникулах. С коллегами по Starbucks мы общаемся только в рамках работы, хотя у нас очень хороший коллектив и дружелюбная атмосфера. Большую часть свободного времени провожу с друзьями, которых знаю всю свою жизнь – наши родители дружат больше 30 лет.

Автор: bit.ua
  Около 70% населения имеет свое жилье, у многих семей есть по несколько машин.
Около 70% населения имеет свое жилье, у многих семей есть по несколько машин.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СВОИМ

В Канаде дружелюбно относятся к эмигрантам. Студент из-за рубежа может оформить бесплатную медицинскую страховку, сдать на права, устроиться на работу и получить кредитную карту – приезжие на равных с местными. Тут не различают людей по цвету кожи, национальности, вероисповеданию.

Здесь не чувствуешь себя человеком второго сорта.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Тут много иммигрантов, поэтому принято лояльно относиться к уровню знания английского языка. Многие его так и не выучили, и неплохо себя чувствуют. Я за этот год не только улучшил свой уровень, но и научился понимать различные акценты: китайский, латиноамериканский, индусский, французский и другие.

Автор: bit.ua
  Канадцы очень любят порядок. Общественный транспорт ходит по расписанию, которое может быть нарушено только из-за непогоды или аварии на дороге.
Канадцы очень любят порядок. Общественный транспорт ходит по расписанию, которое может быть нарушено только из-за непогоды или аварии на дороге.

Другое дело – стиль коммуникаций. В вежливости канадцев сложно "переплюнуть". Например, на работе вместо "Сейчас время твоего перерыва, иди отдохни" менеджер может сказать "Не хотел бы ты взять 10-минутный перерыв?".

По началу я не понимал, мне предоставляют выбор или просто вежливо просят выполнить задание.

МЕНТАЛИТЕТ

Меньше всего канадцев беспокоит, из какой ты страны, где учился, какого возраста, где работаешь. Здесь все равны, люди относятся друг к другу с уважением. Водитель всегда останавливается, чтобы пропустить пешехода, и не сигналит ему, чтобы тот поспешил. На станциях метро есть лифты для людей с ограниченными возможностями, во всех автобусах у входной двери есть выдвигающийся мостик для инвалидов на колясках.

Автор: bit.ua
  В Канаде очень красивая природа и огромное количество парков
В Канаде очень красивая природа и огромное количество парков

Канадцы очень любят порядок. Общественный транспорт ходит по расписанию, которое может быть нарушено только из-за непогоды или аварии на дороге.

Все встречи – тоже по расписанию. Даже чтобы пообщаться с преподавателем, нужно договориться заранее. Не говоря уже о врачах – о своем следующем визите вы знаете за полгода.

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Местные жители не против поддержать разговор в непринужденной атмосфере. Я часто вижу, как, стоя в очереди, покупатели дружелюбно обсуждают погоду, новости, товары. Обычно разговор начинается с дежурного "как дела?" или ситуативного вопроса. По началу мне было неловко от такого общения – видимо, с непривычки, – но сейчас это воспринимается как в порядке вещей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Канадцы живут в достатке. Около 70% населения имеет свое жилье, у многих семей есть по несколько машин. Здесь высоко ценятся рабочие специальности – сантехники, сварщики, электрики и другие – и интеллектуальный труд. Рабочие могут зарабатывать до $50 тысяч в год (столько же получают менеджеры среднего звена), а преподаватель в колледже – около $60 в час. Отсутствие привилегированности дает людям относительно равные возможности.

Автор: bit.ua
  В Канаде много иммигрантов, поэтому принято лояльно относиться к уровню знания английского языка.
В Канаде много иммигрантов, поэтому принято лояльно относиться к уровню знания английского языка.

ВЫХОДНЫЕ

В Канаде очень красивая природа и огромное количество парков, поэтому здесь очень популярны рыбалка, хайкинг, треккинг, кэмпинг, катание на горных лыжах и сноуборде. Бары и рестораны на выходных тоже забиты людьми, но традиционно канадцы любят отдыхать дома с друзьями или родственниками. Даже те, кто живет в апартаментах, ставят на балконе барбекюшницу и устраивают вечеринку. Если кроме субботы и воскресенья под выходные попадают пятница или понедельник, канадцы уезжают за город на лонгвикенд.

В Китае много вакансий для людей с европейской внешностью, особенно в сфере культуры и образования. Некоторые работодатели покрывают все расходы на дорогу, визу и жилье. Платят от 1 до 3 тысяч долларов. Однако могут вычитать из зарплаты коммунальные расходы и штрафовать. На сколько в жизни китайцы приветливые, настолько жесткие начальники.

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