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суббота, 29 июня 2019 00:16

В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
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В Люксембурге 8 производителей вина
Фото: tripmydream.com
Люксембург – это не город, это целая страна.
Исторически так сложилось, что люксембуржцы находятся между немцами и французами.
Здесь три официальных языка – люксембургский, немецкий и французский.
Чтобы получить рабочую визу в Люксембург, нужно получить разрешение на работу.

Во всех официальных учреждениях Люксембурга говорят на английском. Местные привыкли жить в пригороде и приезжать на работу на машине. Исторически так сложилось, что люксембуржцы находятся между немцами и французами. Вот и получился такой себе микс организованности и бесшабашности.

Оля Скрипник из Днепра уже более года я живет в Люксембурге и рассказала об особенностях жизни там, пишут на ресурсе tripmydream.ua. Главной мотивацией ее переезда были путешествия, открытия новых мест и граней в себе самой.

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"Если хорошенько покопаться, куда уходят корни моего переезда, то все началось после окончания университета. Я начала свой бизнес – основала сайт о подготовке к свадьбе, благодаря чему получила колоссальный опыт управления проектами. Потом обстоятельства сложились так, что я начала работать в IT, - рассказывает Ольга, - Впрочем, мой переезд в Люксембург произошел не сразу – все началось с переезда в Польшу. Когда на работе мне и моему парню предложили поехать работать в Варшаву, я согласилась не раздумывая, а уже потом начала сомневаться. После этого в моей жизни случились 1,5 месяца жизни в Нью-Йорке и я поняла, что все делаю правильно. Это ни с чем не сравнимое удовольствие: выходить на улицу и знать, что в какую сторону ты не пойдешь – обязательно встретишь что-то новенькое".

Почему именно Люксембург?

После двух лет в Варшаве мы поняли, что ощущение новых мест за каждым поворотом начинает пропадать. Было решено начать искать новое место для жизни. Но здесь возникло неожиданное препятствие: когда ты ищешь работу не в конкретном месте, а по всему миру – это немного сложно. Но мы были не слишком переборчивыми, главным для нас было увидеть новый мир и новую культуру.

Автор: tripmydream.com
  Люксембург – это не город, это целая страна.
Люксембург – это не город, это целая страна.

Поэтому, когда пришло предложение из Люксембурга, мы не слишком вдавались в исследования особенностей этой страны. Нам было достаточно того, что она имеет прекрасное географическое положение, а Бельгию и Францию мы к тому времени еще не успели посетить.

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Чтобы получить рабочую визу в Люксембург, нам понадобилось получить разрешение на работу. Для этого нужно собрать кучу документов – от свидетельства о рождении до диплома из университета, а потом ждать около шести недель. И уже потом, получив положительный ответ, можно подаваться на визу. Так как мы ехали из Польши, нам не нужна была виза, а только разрешение на работу. Однако сбор, перевод и апостилирование документов тоже заняли время, поэтому от момента получения предложения до фактического переезда прошло порядка 3-х месяцев.

Специфика жизни в Люксембурге

Люксембург – это не город, это целая страна. Мало кто живет в городе, чаще всего люди живут за его пределами. В этом месте границы далеко/близко стираются. Я привыкла жить близко к центру, а тут живу в 20 км от работы – на границе с Германией, в городе с населением в 200 человек и без магазинов. И, надо сказать, мне это нравится! Только вот без машины здесь сложно.

Автор: tripmydream.com
  Исторически так сложилось, что люксембуржцы находятся между немцами и французами.
Исторически так сложилось, что люксембуржцы находятся между немцами и французами.

Несмотря на развитый и удобный общественный транспорт, машина очень выручает. Особенно, если нужно поехать в Германию за покупками, так как цены там порой в два раза дешевле, чем в Люксембурге. А еще здесь никто и никуда не спешит. Так Интернет нам подключили только через месяц, кроме здесь все еще в ходу бумажные письма, потому здесь я научилась каждый день проверять почтовый ящик.

Жизнь в Люксембурге немного усложняет разнообразие языков. Здесь три официальных – люксембургский, немецкий и французский. Из трех я не знаю ни одного. Правда, здесь очень лояльно относятся к экспатам, поэтому во всех официальных учреждениях говорят на английском. Это спасает, пока я учу французский.

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Тем не менее, люксембуржцы очень толерантны. Они не будут фыркать носом, если вы вдруг у вас не получится поддержать с ними беседу на люксембургском. Скорее всего они будут очень стараться коммуницировать с вами, пытаться вспомнить все знакомые слова на английском, чтобы обсудить ситуацию на дороге и пожелать вам хорошего дня. Исторически так сложилось, что люксембуржцы находятся между немцами и французами. Вот и получился некий микс организованности и бесшабашности.

Автор: tripmydream.com
  Здесь три официальных языка – люксембургский, немецкий и французский.
Здесь три официальных языка – люксембургский, немецкий и французский.

Вот только, чтобы оценить коренных жителей, их для начала нужно найти, а это не так-то просто. В более-менее крупных городах большинство ваших соседей будет такими же экспатами, как и вы – в стране около 40% некоренного населения. Зато гораздо легче проходит социальная адаптация, поскольку очень много людей вокруг тоже недавно переехали и ищут друзей.

Жизнь в Люксембурге

Многие говорят, что в Люксембурге скучно. За год с лишним я этого не заметила, так как мое главное развлечение – это путешествия. Я скорее даже пропускаю интересные мне мероприятия, проходящие в Люксембурге, так как меня зовут в другие страны. За 2017 год я успела посетить 10 стран, а в Германии, Бельгии и Франции была по нескольку раз. Границы слишком близко, они манят и им очень сложно сопротивляться.

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Да и сам Люксембург богат своими достопримечательностями. В туристических брошюрах он обозначается как "Unexpected". И, действительно, понятие "неожиданность" целиком и полностью передает действительность. Мало кто ожидает от этой крохотной страны такого природного многообразия и красоты. Однако она действительно умеет удивлять!

Автор: tripmydream.com
  Чтобы получить рабочую визу в Люксембург, нужно получить разрешение на работу.
Чтобы получить рабочую визу в Люксембург, нужно получить разрешение на работу.

А еще, в Люксембурге производится одно из самых вкусных вин в мире, которое практически не экспортируется. Я никогда не была специалистом в вопросе вин, а теперь могу на вкус определить сорт винограда. Вот что делает с человеком жизнь в городе с 8-ю винодельнями!

Особенности трудоустройства

В этом году Люксембург занял третье место по развитию IT-сектора после Парижа и Амстердама. Также есть тенденция к увеличению населения, потому развитие прогнозируется не только в IT-секторе. Так, к примеру, после "Брексита" много европейских компаний выбрали Люксембург для размещения своих headquarters в Европе.

Но, не смотря на это, здесь не так много открытых позиций, как хотелось бы. Тем более, на рынке не так уж много англоязычных компаний. У вас будет больше шансов, если вы будете владеть, как минимум, французским языком. Но при этом в Люксембурге самые низкие налоги по сравнению с соседями и достаточно высокие зарплаты – минимальная около 2000 евро.

 

Про бизнес сказать сложно, так как нет опыта ни у меня, ни у моих друзей. Но если докажешь, что Люксембургу выгодна твоя компания, то можно начинать даже с уставным капиталом в 1 евро.

Местная кухня

Истинно люксембургскую кухню придется искать так же долго, как коренных люксембуржцев. Влияние более крупных соседей в виде Франции и Германии очень сказывается, поэтому местные блюда частично немецкие, частично французские. Самое распространенное блюдо – Gromperekichelcher. Это что-то вроде наших драников, но более пышных. Подают их с яблочным пюре, которое здесь называют компотом. Очень необычный вкус! Но точно такое же блюдо можно найти и в некоторых регионах Германии.

Кроме того, у нас очень популярно печенье макарон, которое по одной из версий было изобретено именно в Люксембурге, а не во Франции. И все-таки главным кулинарным достоянием Люксембурга я бы назвала вино. Оно действительно очень высокого качества и существенно отличается от того, что у соседей.

 

Must-see места Люксембурга

Очень часто встречаю довольно негативное впечатление от Люксембурга у побывавших здесь, хотя на самом деле люди ничего толком не увидели. Город очень необычный, благодаря природным особенностям и рельефу. Оценить по достоинству его можно на улице Chemin de la Corniche. Вот прямо вся улица – это сплошной потрясающий вид на город с самых выгодных ракурсов. Если вы не были на ней, то вы не были в Люксембурге.

Но не столицей единой. Я очень рекомендую поездить по стране, увидеть Мозельскую долину с волнами виноградников на холмах, пойти в двухчасовый мини-поход по скалам Mullerthal, посетить замки (Vianden, Larochette, Clervaux, Beaufort и другие), насладиться природой в районе Esch-sur-Sure. За год я успела очень полюбить эту страну, поэтому не устаю рекомендовать всем уделить ей хоть немножечко внимания.

Киевлянка Ольга Толстунова шесть лет живет в Вене. Девушка организует выставки для австрийских художников, пишет о жизни в Австрии в соцсети и занимается благотворительностью

tripmydream.ua
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