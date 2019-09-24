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среда, 25 сентября 2019 04:20

Украинка создала необычный детский парк развлечений США
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В США украинка создала необычную детскую площадку
Фото: ukrainian.voanews
В США украинка создала необычную детскую площадку
В США украинка создала необычную детскую площадку
В США украинка создала необычную детскую площадку

В Калифорнии украинка Елена Вилариель создала детскую площадку "Волшебный мост" для посетителей любого возраста и любых возможностей.

Место, где могут играть дети и взрослые, физически здоровые или люди с особыми потребностями, дети с аутизмом, слепые или глухие. Ежемесячно он принимает 25 тыс. человек, рассказывает Голос Америки.

Семь лет назад женщина повела своих двух дочерей на детскую площадку. Младшая родилась особой, поэтому требует специальных условий.

"Первый "Волшебный мост" построили полностью на благотворительные пожертвования - собрали 4 миллиона долларов. После открытия проектом заинтересовались, как в Калифорнии так и за ее пределами", - говорит Елена Вилариель.

По закону, в США каждая детская площадка должна быть приспособлена для детей с особыми потребностями. Однако строители нередко выполняют лишь минимальные нормативы. Поэтому, говорит Елена, в опилках застревают колеса, а на горке у детей с физическими ограничениями вместо положительных эмоций возникают противоположные.

Поэтому женщина, не найдя площадки, где могли бы играть двое детей, пошла в городской совет Пало Альто. Чиновники признали, что такой конструкции в городе нет. Они согласились бесплатно выделить земельный участок при условии, что Елена найдет способ построить такую ​​площадку. Женщина собрала команду единомышленников и через несколько лет разработки проекта, переговоров и сбора средств появился "Волшебный мост" ( "Magical bridge"), по которому посетители попадают на сделаную из дерева площадку 21-го века.

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"Дерево - специально для тех, кто не видит, кто имеет аутизм. Трогать - важно для них", - рассказывает основательница площадки. Для детей с аутизмом здесь также звучит успокаивающая арфа. Музыка стимулирует мозг, улучшает социальные навыки.

Есть место и для незрячих. Каждые тридцать минут звуки меняются, как будто идешь по воде, снегу, опавших листьях или по льду.

Площадка также оснащен и для людей с поведенческими и когнитивными расстройствами. Ведь только 10 процентов людей с инвалидностью имеют явные физические ограничения.

Проект самой площадки разрабатывали пять лет, консультировались с родителями детей, психологами, ландшафтными дизайнерами и архитекторами. После открытия в 2015-м место быстро стало популярным..

В этом году площадка представили на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе как проект, удовлетворяющий потребности людей с физическими и когнитивными расстройствами и открывает для них новые возможности.

Сейчас в Калифорнии строится еще пять таких площадок. Средства на их построение выделили местные правительства. Елена надеется, что ее площадки появятся и в Украине.

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