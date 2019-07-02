Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме

Фото: thedevochki.com

34-летняя киевлянка Оксана Кравцова рассказала, как переехала жить и работать в Амстердам, пишут на ресурсе thedevochki. У нее был бизнес в Украине, работа на фрилансе в разных странах мира, двухлетняя дочь, идеальная няня, бьюти-блог, определенная узнаваемость и отличные друзья.

Нидерланды — страна, которую или любишь, или ненавидишь

У меня были отношения на расстоянии длиною в 4,5 года. С Андреем мы познакомились, когда он прилетел в Киев на каникулы из Осло. Все закрутилось очень быстро: после первого свидания он перевез ко мне чемодан, через месяц мы поехали автостопом в гости к его семье, через три — его стартап получил место и финансовую поддержку в амстердамском акселераторе. Спустя четыре месяца на Майдане, куда я ежедневно ходила на протесты, начали стрелять, и он купил мне билет в Амстердам, боясь потерять навсегда. Так я впервые приехала в удивительный город-праздник на шесть недель. Через год и два месяца мы приняли решение расстаться. Расстояние было пыткой: меня устраивала моя жизнь, я не хотела оставлять партнера по бизнесу один на один с рутиной.

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Любовь коварна — расставаясь, мы не вылезали из кровати, и через девять месяцев поехали в Польшу рожать плод нашей любви.

В декабре 2017 года стартап Андрея получил хорошие инвестиции от крупнейшей энергетической компании Германии, и мы приняли решение наконец-то создать нормальную семью.

Автор: thedevochki.com Невкусный блинчик с яблоком и кофе в бумажном стакане в парке — 12 евро, а поход на семейный ужин в приличный ресторан — 100, пиво в баре — 4 евро

Была некая ирония судьбы в том, что Королевство Нидерланды — единственная страна, поставившая несколько лет назад в мой паспорт отказ в визе. Теперь я въезжала на коне — с пятилетним видом на жительство, которое по истечении срока меняется на гражданство после сдачи экзаменов. Те, кто заключают брак с гражданами Нидерландов, имеют отдельные преференции: они получают гражданство после экзаменов уже через три года и могут сохранить гражданство своей страны. Паспорт выдается быстро, потому что попасть и закрепиться весьма непросто.

Нидерланды — страна, которую или любишь, или ненавидишь, и твое отношение к ней будет тесно связано с принятием и гибкостью. Погода — дерьмо, просто или сразу смиришься, или будешь страдать. Я смирилась и даже нашла плюсы — всегда можно быть чуть более "плюс" к размеру, потому что на тебе несколько слоев одежды и пальто oversize с капюшоном. Верхней одежды без капюшона больше не существует, каблуков тоже. Безусловно, местные выезжают на велосипеде и на шпильках, но это, скорее, редкость, потому что тут наряжаются не для других, а для себя.

Автор: thedevochki.com Первые три года начинающие предприниматели получают налоговые льготы.

В Нидерландах вообще все для себя — это правило, которое тоже нужно принять. Большая часть местных ходит на работу, чтобы зарабатывать деньги на досуг, а не сгореть в 40 лет от инсульта. Рекрутеры не рекомендуют показывать чрезмерное рвение на собеседовании — работодатель может заподозрить быстрое выгорание, а значит рискует оплачивать вашу работу до полугода, пока будете на восстановлении дома. Когда рождаются дети, многие переходят на четырехдневную рабочую неделю, чтобы больше времени уделять семье.

После 10 месяцев в Амстердаме, будучи всю жизнь трудоголиком и работая по ночам, не могла понять, как мои киевские знакомые, сидевшие со мной в винном баре в 23:00, могли обсуждать с коллегами по телефону вопросы бюджета по проекту или доставали ноутбуки "отправить презентацию".

Точно так же сложно понять, как можно поздравлять с юбилеем представителя компании-заказчика, чтобы он не задержал выплату долга за выполненную работу. Нидерландцы — сама прямота. Они задают вопросы и сообщают вещи, которые ни один украинец не смог бы произнести в глаза без стакана водки.

Автор: thedevochki.com Открытие компании в Нидерландах занимает 30 минут

Самое шокирующее заявление мы услышали от соседей из дома напротив на барбекю во дворе: "О, вы из той квартиры на третьем этаже? Вы наш пример в сексе!"

Одалживая соседу автомобиль с бензином, ты должен сразу сказать, чтобы при возврате он заправил бак, а не ждать, что он догадается сам, и возмущаться, что сосед неблагодарный. Ведь не говоря прямо, ты ввергаешь себя во фрустрацию неоправданными ожиданиями. Будь прямым — тебя будут уважать.

"Малышка, эта страна создана для того, чтобы помогать людям быть успешными, а не топить их, мы все решим"

Через месяц после переезда я зарегистрировалась как частный предприниматель и открыла компанию Hitomi. Так называется наш магазин в Украине, и я планировала продолжать любимое дело в ЕС. Креативное агентство сделало отличный брендинг, я купила домен, Андрей помог мне с бизнес-планом.

Автор: thedevochki.com Стажировка у экспертов и в компаниях — часть местной культуры

Открытие компании в Нидерландах занимает 30 минут — страна входит в топ-5 стран с самыми лучшими условиями для развития бизнеса. Предпринимательство у них в крови, ведь именно в Амстердаме возникла первая в мире акционерная "Голландская Ост-Индская Компания", разместившая акции на бирже. Для открытия ЧП нужны резидентская и банковская карты, название и список КВЭДов. Первые три года начинающие самоустроенные люди имеют налоговые льготы. Также удобно получать возврат НДС (около 20%) за любые товары, купленные на компанию: телефоны, ноутбуки, оргтехника, фотоаппараты — ты всегда держишь в уме наличие хорошей "скидки".

Я работаю с корейской косметикой, в Украине мне оказывала поддержку компания, созданная при посольстве Кореи. Написала в их амстердамский офис, приехала на встречу, а через один-два месяца получила приглашение на выставки в Париже и в Амстердаме в качестве байера. После посещения локального мероприятия получила письмо от нидерландской косметологини: она была настолько покорена моей любовью к корейской косметике, что предложила работать у меня бесплатно для получения знаний в этой области.

Стажировка у экспертов и в компаниях — часть местной культуры: здесь сложно получить работу, не имея профильного образования или опыта в области, невозможно быть специалистом во всем, как это случается в Украине.

Автор: thedevochki.com Большая часть местных ходит на работу, чтобы зарабатывать деньги на досуг, а не сгореть в 40 лет от инсульта.

Если по вашему экрану уже пробежал единорог с флажком "Успешный успех", вам показалось. Главный минус Нидерландов — дороговизна. Собственно, финансовый вопрос встал настолько остро, что уже через полгода над нашей семьей нависла угроза развода.

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Старт бизнеса требовал инвестиций, а весь мой доход уходил на оплату половины аренды и коммунальных платежей, еду, страховку, мобильную связь и абонемент в спортзал. Иногда денег было так мало, что я не могла купить кондиционер для волос за два-три евро.

Знакомая предложила стать инвестором, но нестабильность в личной жизни не позволяла мне взять ответственность за чужие деньги. Зарплаты партнера после оплаты налогов хватало на вторую половину квартиры, еду, домашние бытовые покупки и минимальный досуг.

Автор: thedevochki.com Аренда квартиры с коммунальными платежами стоит 1640 евро в месяц

Цифры интересны всем: аренда квартиры с коммунальными платежами — 1640 евро в месяц, раз в год приходит счет за отопление — 2000 евро, детский сад — 700 (полная стоимость — 1900, но большую часть компенсирует государство, если оба родителя работают полную неделю), мобильная связь — 10-25 евро в месяц с человека, абонемент на спорт — от 20 евро в месяц самой бюджетной сети тренажерных залов до 100 евро в час с тренером (мой абонемент стоит 82 евро в месяц), самая бюджетная страховка здоровья — 107 евро (детям до 18 лет — бесплатно), годовой абонемент в зоопарк на троих — 170 евро, музейная карта на год — 65 евро, велосипед — от 50 до 1000 евро и больше, хорошая цепь на велосипед потянет еще на 50-100 евро, а фонарик — на 30.

Невкусный блинчик с яблоком и кофе в бумажном стакане в парке — 12 евро, а поход на семейный ужин в приличный ресторан — 100, пиво в баре — четыре евро. На продукты в месяц уходит не меньше 400 евро. Налоги составляют в среднем 40-45% от дохода, но есть и сюрпризы в виде налога на очистку воды и укрепление каналов. Имея зарплату 5000 евро, ты получаешь на карту 3000.

Автор: thedevochki.com В Амстердаме уважают за прямолинейность

Зная меня как самостоятельного, коммуникабельного, независимого человека, Андрей ждал, что я мгновенно стану бизнес-акулой, заведу нам много друзей, сделаю дом уютным и возьму на себя всю бюрократию. А я, столкнувшись с налоговыми отчетами, поиском школы для ребенка, медицинской системой, впадала в прокрастинацию и ступор на грани с паникой, ожидая помощи. Однажды я так долго откладывала сдачу квартального отчета, что завалила дедлайн, и мне помимо штрафа прислали счета за предполагаемую задолженность на 11 тысяч евро.

Помню тремор конечностей, помню, как комната закружилась, как темно было в глазах. Позвонила местной подружке, и она сказала: "Малышка, эта страна создана для того, чтобы помогать людям быть успешными, а не топить их, мы все решим". Вспомнила, как одна девушка на вечеринке рекомендовала своего финансового эдвайзера, и написала ей. Попросила в долг на оплату эдвайзера у еще одной подружки. Теперь у меня, как и у всех местных, есть специалист, который за 75-100 евро в час избавляет от "страха голубых конвертов" из налоговой. А еще в Нидерландах у меня уже есть друзья, с которыми не страшно.

Киевлянка Ольга Толстунова шесть лет живет в Вене. Девушка организует выставки для австрийских художников, пишет о жизни в Австрии в соцсети и занимается благотворительностью.