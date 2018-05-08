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среда, 09 мая 2018 00:15

Украинка рассказала, сколько тратит на проживание во Вьетнаме

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Украинка рассказала, сколько тратит на проживание во Вьетнаме
На месяц жизни во Вьетнаме в среднем тратят $700 Фото: Іnspired.

Месяц жизни во Вьетнаме стоит $500-$700. Этой суммы хватает, чтобы оплатить жилье - $200, еду - $3-10$ в день, аренду байке - $25 и бензин - $30. Также останется на развлечения и путешествия Вьетнамом.

Как переехать во Вьетнам со слов украинки, пишет сайт Іnspired.

Виза

Вьетнамская туристическая виза открывается двумя кликами на сайте cheapvietnamvisa.net. Приглашение на три месяца с однократным въездом стоит $15. Его присылают на почту в течение 1-2 дней. Документ нужно распечатать, а также заполнить визовую анкету и взять с собой 2 фотографии.

Документы нужно отдать "визовому офицеру" уже в аэропорту во Вьетнаме. А также заплатить $25 долларов и получить визу на три месяца. Чтобы открыть новую визу, нужно выехать из страны и заехать снова.

Жилье

Поиск жилья и работы происходит на Фейсбуке. Например, в группе Hanoi Housing ежедневно появляются с десяток вариантов жилья. Комната с санузлом, общей кухней и гостиной, где будет жить еще 3-4 человека, стоит от $150 до $3250. Плюс депозит в таком же размере.

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Основной транспорт в Ханое - байк. Адекватная цена за прокат – $25-$30 в месяц.

Работа

Обычно украинцы работают в стране учителями английского. В группе Hanoi English Teachers Jobs и подобных есть десятки вакансий о работе. Нужны учителя в школы, сады, английские центры. Нужно отправить резюме и фотографии с детьми. Или написать пост о том, что классный европеец приехал в Ханой и ищет работу.

Украинец Денис из Днепра за год в Израиле заработал миллион гривен. Об этом он рассказал в комментарии Gazeta.ua.

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