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воскресенье, 06 мая 2018 21:05

Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле

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Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Ежемесячно украинец в Израиле зарабатывал $4 тыс Фото: evrofilm.com

Украинец Денис из Днепра за год в Израиле заработал миллион гривен. Об этом он рассказал в комментарииGazeta.ua

"Впервые поехал нелегалом в Израиль в декабре 2016 года. Тогда с товарищем придумал байку, что еду к дяде в Шарм - Эль-Шейх. Дал телефон одноклассника для подтверждения. Он на то время работал по контракту в Израиле. На границе все проверяют, поэтому телефон лучше брать новый, который не поддерживает интернет, лишних вещей с собой не брать. После пересечения границы поселился в гостинице, потом нашел квартиру в городе Бат-Ям. Жилье было настолько малым, что поставить кровать было негде, поэтому спал на полу", - говорит работник Денис.

Денис оформил серую карту, за которую заплатил 400 долларов. Посредников нашел украинцев, которые тоже оформились.

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"Серая карта дает право работать. Эту карту до октября прошлого года давали украинцам из-за войны в стране. Украина была признана как опасная. Израиль удобен тем, что там много русскоязычных. Найти работу легко. Я устроился в фирму по установке кондиционеров, работал по 14-16 часов в день", - говорит мужчина.

Ежедневно получал от 250 до 400 долларов. В месяц имел до 4 тысяч долларов.

"Первые месяцы высылал жене на карточку по 3200 долларов. С ней и двумя дочерьми собираем на квартиру. За год сумел отложить 40 тысяч долларов, или миллион гривен. Этих денег хватило на трехкомнатную квартиру с камином и неплохим ремонтом", - говорит Денис.

Мужчина до сих пор находится в Израиле. Говорит, копит на автомобиль и кругосветное путешествие.

"Здесь тяжело морально но моя поездка стоила того", - подытоживает мужчина.

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