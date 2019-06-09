Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию

Фото: bit.ua

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы.

Александра Цецхладзе рассказывает о жизни в черногорском городе Будва, пишут на ресурсе bit.ua. Она впервые побывала в Черногории в 2009 году и получила первые предложения остаться, но тогда не переехала.

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"Был не туристический сезон, я прокатилась по соседним балканским странам и осознала, что больше не хочу гнаться за карьерой, жить в стрессе и без выходных. Вернувшись из отпуска, я стала искать удаленную работу, чтобы после переезда иметь базу и не зависеть от местной сезонной работы, босса и офиса, - вспоминает Александра, - 4 июня 2011 года я переехала. Сестра и ее муж прилетели со мной, чтобы посмотреть страну. Но через неделю они уехали, и я осталась одна".

ПЕРВЫЕ ДНИ И АДАПТАЦИЯ

Первый месяц был самым тяжелым. Нужно было заново искать друзей, налаживать контакты. К счастью, летом это не составляет труда. Дни проходили весело, появились первые знакомые.

Автор: bit.ua превышение скорости, например, – 60 евро

Три месяца, на протяжении которых турист может находиться в Черногории без визы, пролетели незаметно. После я сделала рабочую визу. Сейчас законы для иностранцев намного жестче, а процедура оформления занимает много времени и сил. Каждый месяц условия меняются.

Будву я выбрала, потому что была тут три раза. Это главный курорт, куда выходным приезжают люди с разных уголков Черногории. Туристические операторы Украины, Беларуси и России нацелены на Будванскую ривьеру, поэтому в городе можно встретить своих одноклассников, бывших коллег или знакомых.

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДРУЗЬЯ

В первый год я не хотела ни с кем общаться. Видимо, устала от большого количества людей в Киеве. У меня была лишь одна подруга, с которой я случайно познакомилась на Facebook. Но при желании заводить знакомства в Черногории легко, как и устраивать личную жизнь. Здесь много одиноких мужчин, и все они падки на славянских девушек.

Люди знакомятся в заведениях или через общих друзей. Есть встречи украинской диаспоры и различные тематические собрания. Обычно они проходят после туристического сезона, с октября по май.

Автор: bit.ua В Черногории легко устраивать личную жизнь, потому что много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Поначалу я пыталась учить язык дома: переводила песни, купила словарь, скачала самоучитель. На первых порах кажется, что язык очень похож на наш. Через 2 месяца можно даже заговорить. Но вести адекватный диалог не получится. Тут есть 2 выхода – брать преподавателя за 5-10 евро в час или же погрузиться в местную среду. Второй вариант намного лучше. Возможно, стоит поехать в какое-то село на севере страны.

По-русски тут тоже отлично понимают. В сложных ситуациях меня выручала подруга. Некоторое время я работала со съемочной группой из Белграда. Именно тогда я преодолела страх и нормально заговорила. Знание языка – большой плюс, который помогает решать многие вопросы.

РАБОТА И БИЗНЕС

Ради работы в Черногорию ехать не стоит – это бедная европейская страна, тут высокий уровень безработицы. Средняя зарплата – 300-500 евро. Это очень мало, при том, что штраф за превышение скорости, например, – 60 евро, а за парковку в неположенном месте – 130.

Автор: bit.ua С сентября по май все резко дешевеет, поэтому зимой траты в 2-3 раза меньше, чем во время туристического сезона.

Сфера, в которой можно заработать – туризм. Можно сдавать виллы или машины в аренду, проводить экскурсии. Раньше многие из тех, кто переехал, выступали в качестве посредников, но сейчас этот процент значительно ниже из-за популярности сервиса booking.com. Кроме туризма, тут хорошо развита сфера услуг. Каждый ищет себе парикмахера, мастера маникюра или врача. И желательно, чтоб они понимали по-русски.

Построить большой бизнес тут невозможно – нет рынка. Черногорцы предпочитают ходить к своим. Только зарекомендовав себя, можно им что-то предложить. Рассчитывать исключительно на диаспору нет смысла.

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Я никогда не хотела работать в туризме, но по просьбе друзей начала проводить экскурсии. Теперь занимаюсь индивидуальными турами для небольших групп.

Я люблю нестандартные места, хорошо знаю страну и местные дороги – меня можно назвать вечным путешественником. Поначалу, конечно, знаний не хватало, поэтому я провела немало вечеров за книгами. Сейчас веду блог о Черногории и мечтаю делать необычные многодневные туры.

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Цены на еду и аренду жилья в Черногории намного ниже, чем в Западной Европе. В 2011 году жизнь в Будве мне обходилась не дороже, чем в Киеве. Сейчас сравнивать нет смысла. Тут нет инфляции, но ценник меняется летом. Проезд на такси, например, дорожает в 3 раза, поднимаются цены в магазинах и ресторанах.

Автор: bit.ua Александра ведет блог о Черногории и мечтает делать необычные многодневные туры

С сентября по май все резко дешевеет, поэтому зимой я трачу в 2-3 раза меньше, чем во время туристического сезона.

Кроме того, тут дороже интернет и мобильная связь. И она гораздо хуже. Дороже коммунальные услуги, и при этом нет центрального отопления. Зимой это ужасно. В Черногории нет морозов, но есть ливни, ураганы и африканский песок, большая влажность и много плесени, если неудачно выбрать жилье. Иногда на улице бывает теплее, чем дома.

О КУХНЕ И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ

Традиционная балканская еда достаточно простая и часто готовится на гриле. Попробовать плескавицу, чевапчичи или ягнятину можно в ресторанах, поэтому я не готовлю эти блюда дома.

Автор: bit.ua Будву - главный курорт, куда выходным приезжают люди с разных уголков Черногории.

В моем рационе появилась средиземноморская кухня – креветки, морская рыба, оливки. Очень люблю домашние сыры.

Первые 2 года сходила с ума от количества экзотических фруктов. Всем советую приезжать сюда осенью, лучше всего в сентябре-октябре. Именно в этот период начинаются мандарины и огромные сладкие гранаты, которых нет в Киеве. Потом идут апельсины, хурма, киви, грейпфруты, кумкват. И все это в огромном количестве. Раньше я никогда не ела столько фруктов, не пекла пироги с киви и не делала джем из апельсинов и кумквата.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

В Черногории у меня есть два любимых места. Первое – Боко-Которский залив, на который нужно смотреть и сверху, и снизу. То, что предлагают на кораблях, не всегда интересно, а совершая самостоятельную прогулку, турист не всегда знает, куда идти и что смотреть. Например, не все знают, что в заливе есть Кладбище белых эмигрантов, на котором похоронены украинцы, бежавшие от Октябрьской революции столетие назад.

Автор: bit.ua Знание языка – большой плюс, который помогает решать многие вопросы.

Второе – национальный парк "Дурмитор" на севере страны. На горный перевал от города Плужине до города Жабляк можно попасть только на машине – сюда не возят автобусные экскурсии. Это самые высокие вершины Черногории по 2,5 тысяч метров, где даже летом лежит снег, растут крокусы и бегают барашки. По сравнению с этим местом каньоны, которые так популярны среди туристов, просто меркнут. Не понимаю, почему Министерство туризма не осваивает другие горизонты, а предлагает одну и ту же программу из года в год.

На территории страны есть много австро-венгерских крепостей, которые хорошо сохранились. С них открываются потрясающие виды. Но их тоже почему-то не реставрируют. За историческую составляющую очень люблю Цетинье. Наши люди не понимают его и ездят только в монастырь. Город долгое время был столицей, там есть места, на которые стоит посмотреть. Это и здания бывших посольств, и резиденция президента, и музей денег, о котором знают немногие.

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