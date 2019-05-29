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четверг, 30 мая 2019 00:15

"Кредит с мужем платим пополам" - украинка рассказала о консервативных отношениях в Великобритании
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Дарья Черникова с мужем много путишествует
Фото: dariia_morgendorffer
Дарья Черникова с мужем много путишествует
Дарья Черникова с мужем много путишествует
Дарья Черникова с мужем много путишествует
Дарья Черникова с мужем много путишествует

Дарья Черникова из Николаева, полтора года живет в городе Дадл в Великобритании. О том, как ей удалось найти работу и консерватизм англичан рассказала Gazeta.ua

"Переехала в Великобританию к мужу, который отсюда родом. Имею одесский диплом на преподавание английского и французского языка. Но, как оказалось мое произношение здесь не идеальна и имеет немалый акцент", - рассказывает Дарья.

Найти работу в Великобритании довольно сложно, особенно иностранцам. Но Дарье удалось найти ее за три недели пребывания в стране.

"Искали специалиста со знанием русского в компанию, которая занимается нефтью и газом. Муж рекомендовал туда даже не попробоваться. Но я подала резюме, в котором честно указала, что ничего, кроме единственной их требования, удовлетворить не смогу. И на удивление меня приняли на работу. Я перевожу документы для компании, которая находится в Казахстане, пишу краткие инструкции на технику, которую продает моя компания и перевожу документы. Сейчас за час работы получаю 9 фунтов. Зарплата в месяц составляет около 1250 фунтов. Этого достаточно, чтобы здесь жить", - рассказывает Дарья.

Порядки в стране достаточно консервативны. Женщины и мужчины имеют равные права, а значит все счета оплачивают пополам. Также имеют одинаковые обязательства по дому или уходу за детьми.

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"У нас на работе женщина родила ребенка, а муж ушел в декретный отпуск. Мы с мужем все домашние обязанности делим пополам. Он может постирать, приготовить еду или убрать, так же, как и я. Также пополам платим за кредит. Здесь все живут в кредит. Поэтому наша трехкомнатная квартира в кредите на 20 лет", - добавляет Дарья.

Особенным является отношение британцев к еде. Они четко едят по часам трижды в день. Причем, еда, одна из самых дешевых расходов. Питаться из супермаркета можно качественными фруктами и овощами.

"Дорого есть в кафе. Скучаю по скромным чеками в Киевских заведениях питания. А еще тут все ходят на пиво. Бокал напитка — 105 гривен", - говорит девушка.

А больше всего Дарья скучает за украинскими салонами красоты и нормальным маникюром.

"Здесь не принято обрезать кутикулу. В основном все салоны в стране держат китайцы. Иногда молдаване. Маникюр по-британски-это подрезанные и поточенные ногти, иногда окрашенные. Британки сами просят не резать им лишнего. Последний маникюр делала в Лондоне. Это стоило 1400 гривен. В Дадли маникюр дешевле примерно наполовину", - говорит Дарья.

В Великобритании дети очень рано начинают думать о заработках. Уже с десяти лет моют машины, подрабатывают в кафе, помогают с уборкой домов или приготовлением пищи. Здесь даже есть специализированные кафе, где на работу принимают детей. Конечно, условия работы для них не такие, как для взрослых. Это только час или две подработки.

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